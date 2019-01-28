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Posted 28 января 2019, 13:55

Published 28 января 2019, 13:55

Modified 1 сентября 2022, 03:07

Updated 1 сентября 2022, 03:07

В Подмосковье перевернулся грузовик

28 января 2019, 13:55
Сюжет
Происшествие
На 82-м километре Московского большого кольца перевернулся грузовой автомобиль.

Об этом информирует 28 января dni.ru.

В результате происшествия никто не пострадал. Информации о перекрытии движения не поступало.

#Новости#Происшествие
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