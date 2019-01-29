Рыба или курица: желание власти изменить школьное меню в Приморье противоречит нормам

Ситуация в сфере закупок питания в школы и детские сады Приморья вообще за последние годы сложилась неоднозначная. При предметном изучении соответствующих позиций на сайте госзакупок прослеживается некоторая территориальная избранность. Так, например, в чугуевской школе №2 вот уже четыре года подряд школьников кормит индивидуальный предприниматель Наталья Чистякова. В 2018 году она снова выиграла право кормить школьников за 811 133 рубля на соответствующих торгах. В артёмовской средней общеобразовательной школе №19 право кормить детей в 2019 году выиграли однофамильцы Екатерина и Сергей Третинниковы. Екатерина соответственно стала победителем № 1, а Сергей № 2. Из-за малого количества школ на большое количество территорий ситуация в крае в целом складывается довольно нейтральная и подобные случаи не вызывают негативной реакции. Раз в год субъекты, чаще всего, малого предпринимательства выходят на торги, выставляют свою цену и радуют детей своей продукцией до следующих торгов.