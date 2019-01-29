Рыба или курица: желание власти изменить школьное меню в Приморье противоречит нормам

Posted 29 января 2019, 10:34
Published 29 января 2019, 10:34
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Сегодня к теме детского питания привлечено очень большое внимание. Так, например, на минувшей неделе губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе своего посещения одной из школьных столовых распорядился, что в меню должна быть предусмотрена замены блюд. То есть, если ребёнок не хочет есть условную рыбу, он должен иметь возможность получить условную курицу. Однако знакомый с ситуацией изнутри источник сообщил, что такое простое решение на самом деле невозможно к исполнению.
«Мы не можем изменить меню согласно закону, однако контролирующие органы почему-то не упоминают эту информацию. Хотя они же бдительно следят, чтобы никаких замен в блюдах не было. Мы не можем дать вместо солёного огурца обычный, потому что у нас очень строгий регламент, и мы будем за это наказаны по всей строгости. СанПиН не позволит менять продукты, потому что согласно его нормативам ребёнок должен съесть определённое количество мяса, овощей и прочего», - объяснил собеседник агентства.
Таким образом, получается, что поставщики еды оказались в буквальном смысле слова заперты между заявлениями властей и реальностью. Узнать, какая компания обслуживает столовую вашего ребёнка можно, на сайте школы. На некоторых сайтах даже опубликовано примерное десятидневное меню.
«Схема закупки еды получается следующая – край доводит лимиты до муниципалитетов, а они в свою очередь делают закупки по 44 ФЗ. Деньги на продукты доводятся до управления образованием района. После проведения аукциона, подрядчик, выигравший торги поставляет продукты в учебное заведение», - сообщили в администрации Приморского края.
Как сказано выше, 15 января Олег Кожемяко посетил несколько школ, побеседовал с учащимися и сообщил, что школьные столовые во всех муниципалитетах Приморья будут проинспектированы. Интересовало губернатора питание школьников.
«Вопрос организации питания в школах – очень серьезный. Необходимо создать специальные экспертные комиссии во всех городах и районах края, в которые войдут представители Роспотребнадзора, управлений образования, а также активные родители. Нужно провести проверки во всех школах, и на основе полученных результатов уже можно будет принимать кадровые решения по директорам. Проследите за тем, чтобы хлебобулочная продукция не стоила выше 12 рублей, и чтобы у детей был выбор на обед. Исполнение этих поручений я лично проверю, когда буду находиться в поездках по краю», – подчеркнул он.
Кроме того, губернатору не понравилось, что в коридорах некоторых школ установлены специальные автоматы со снеками. Директора школ попытались «отстоять» автоматы, мотивируя это тем, что ученики задерживаются в школе и после того как закрывается столовая, но Олег Кожемяко приказал «перекусочные пункты» убрать, так как, пол его мнению, сладости и газировка не являются здоровой пищей, тем более, для детей. Теперь у директоров школы месяц на то, чтобы убрать автоматы из школьных коридоров.
Утром 24 января те самые активные родители, о которых говорил губернатор, вместе с общественными деятелями уже должны были получить специальные разрешения для того, чтобы устроить проверку в школьных столовых Владивостока, однако получить эти документы оказалось не так просто. По неофициальной информации, директора школ попросили отсрочить проверки якобы из-за манипуляций с автоматами с закусками и дать им время подготовиться. Таким образом, проверка перенеслась на какое-то время.
Ситуация в сфере закупок питания в школы и детские сады Приморья вообще за последние годы сложилась неоднозначная. При предметном изучении соответствующих позиций на сайте госзакупок прослеживается некоторая территориальная избранность. Так, например, в чугуевской школе №2 вот уже четыре года подряд школьников кормит индивидуальный предприниматель Наталья Чистякова. В 2018 году она снова выиграла право кормить школьников за 811 133 рубля на соответствующих торгах. В артёмовской средней общеобразовательной школе №19 право кормить детей в 2019 году выиграли однофамильцы Екатерина и Сергей Третинниковы. Екатерина соответственно стала победителем № 1, а Сергей № 2. Из-за малого количества школ на большое количество территорий ситуация в крае в целом складывается довольно нейтральная и подобные случаи не вызывают негативной реакции. Раз в год субъекты, чаще всего, малого предпринимательства выходят на торги, выставляют свою цену и радуют детей своей продукцией до следующих торгов.
Владивосток же, в отличие от остального Приморья, является лакомым кусочком из-за количества учащихся и соответственно большего бюджета. А там где наличествуют большие деньги, работают большие игроки.
Источник сообщил, что в 2018 году несколько компаний боролись за право осуществлять питание в школах Владивостока. Компаниями, получившими право кормить школьников, по информации источника, стали ООО «ФУД МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 2536285288), ООО «СВЕТОЧ», (ИНН 2543080098), ООО «Флагман»,ООО «Илона Трейд» (ИНН 2540061756), ИП Алимасов (ИНН 253811633247) и ООО «Феникс» (ИНН 2537120730). Кроме того, эти же компании осуществляют поставку еды в детские сады и другие учреждения города. Данная информация подтверждается реестром поставщиков продуктов питания в детские сады Владивостока. Рынок школьного питания поделен неравномерно на основе конкурсного предложения, так, к примеру, ООО «ФУД МАГИСТРАЛЬ» досталось порядка 35 школ. Однако за 2019 год эта компания уже заключила 12 контрактов на питание детей ещё и в детских садах на общую сумму 217 546 920 рублей. ООО «Феникс» немного отстало от коллег, заключив 20 контрактов с детскими садами на 189 352 899 рублей. Поставщики еды отмечают, что как таковой ожесточённой конкуренции среди них нет, а есть «зоны ответственности».
Отметим, что расходы на питание детей в школах Приморья с 1 декабря были увеличены в два раза. А 16 января Роспотребнадзор выпустил пресс-релиз, говорящий о том, что специалисты ведомства разработали проект постановления главного государственного санитарного врача РФ об утверждении «Санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей».
Этот документ отражает все общие и специфические вопросы организации питания детей во всех типах образовательных и оздоровительных организаций. Кроме того, постановление предусматривает возможность учета национальных и территориальных особенностей питания при построении цикличного меню, определяет обязательное включение в меню пищевых продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, бифидо-бактериями, предусматривает использование исключительно йодированной соли.
На бумаге всё это выглядит более чем солидно, но фактически школьники питаются продуктами «обогащенными витаминами, микроэлементами и бифидо-бактериями», всего на 42 рубля в день. До первого декабря они вообще ели на 21 рубль.
Безусловно, это позитивная мера, ведь расходы по этой статье не увеличивались в регионе уже десять лет, начиная с 2008 года. Тогда стоимость бесплатного питания в школах «взлетела» с 15 до 20 рублей в день на ребенка. Рост с того времени и до наших дней составил 1 рубль за весь период.
Согласно новой редакции закона, в категорию питающихся за счёт бюджета граждан вошли дети-инвалиды, ученики 1-4-х классов, а также 5-11-х классов из многодетных или малоимущих семей. Ученики начальных классов будут получать ежедневно стакан молока. В 2019 году на еду для подрастающего поколения в бюджете края предусмотрят 820 миллионов рублей.
Предполагается, что молоко и бесплатное питание раз в день будут получать 84 285 учеников младших классов. 14 085 ребят из многодетных и 11 832 из малообеспеченных семей будут кормить один раз в день, 3355 детей-инвалидов − два раза в день.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что сегодня краевые власти обращают повышенное внимание на питание детей в образовательных учреждениях. Возможно это дальневосточный ответ на популярное обсуждение новых санитарных правил питания детей в образовательных учреждениях, которое активно набирает обороты по всей стране.