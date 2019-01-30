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Posted 30 января 2019, 14:28

Published 30 января 2019, 14:28

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

Украинские моряки находятся в следственном изоляторе «Лефортово»

30 января 2019, 14:28
Украинские моряки, которые были задержаны после нарушения морской границы России в Керченском проливе, сидят в московском СИЗО «Лефортово».

По словам адвоката задержанных Николая Полозова, в настоящее время моряки находятся в «Лефортово». Трое раненых украинцев - Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока были переведены в СИЗО из лазарета «Матросской Тишины». Об этом пишет газета «Известия».

25 ноября три украинских корабля нарушили государственную границу РФ и направились к Керченскому проливу. Морские суда опасно маневрировали и игнорировали требования российских пограничников, из-за чего были задержаны. Российские военные вынуждены были применить силу, чтобы остановить корабли. При обыске на этих судах было найдено оружие. Правоохранители задержали 24 украинских моряков и завели на них уголовное дело о нарушении морской границы РФ. Выяснилось, что они получили приказ скрытно прорваться в Азовское море.

По словам задержанных, в изоляторе хорошие условия содержания – в камерах сидят два человека. У арестантов есть холодильники, телевизоры, еда. Моряки ни на что не жалуются.

Из-за инцидента в Керченском проливе Порошенко ненадолго ввел на Украине режим военного положения. Украинские власти обвинили Россию в незаконном задержании моряков.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал Киев перед выборами президента. Путин отметил, что у Порошенко сейчас низкий рейтинг, который может помешать ему попасть даже во второй тур, поэтому он пытается создать напряженную ситуацию и помешать своим конкурентам.

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