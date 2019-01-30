Украинские моряки находятся в следственном изоляторе «Лефортово»

25 ноября три украинских корабля нарушили государственную границу РФ и направились к Керченскому проливу. Морские суда опасно маневрировали и игнорировали требования российских пограничников, из-за чего были задержаны. Российские военные вынуждены были применить силу, чтобы остановить корабли. При обыске на этих судах было найдено оружие. Правоохранители задержали 24 украинских моряков и завели на них уголовное дело о нарушении морской границы РФ. Выяснилось, что они получили приказ скрытно прорваться в Азовское море.