Украинские моряки находятся в следственном изоляторе «Лефортово»

Posted 30 января 2019, 14:28
Published 30 января 2019, 14:28
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
По словам адвоката задержанных Николая Полозова, в настоящее время моряки находятся в «Лефортово». Трое раненых украинцев - Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока были переведены в СИЗО из лазарета «Матросской Тишины». Об этом пишет газета «Известия».
25 ноября три украинских корабля нарушили государственную границу РФ и направились к Керченскому проливу. Морские суда опасно маневрировали и игнорировали требования российских пограничников, из-за чего были задержаны. Российские военные вынуждены были применить силу, чтобы остановить корабли. При обыске на этих судах было найдено оружие. Правоохранители задержали 24 украинских моряков и завели на них уголовное дело о нарушении морской границы РФ. Выяснилось, что они получили приказ скрытно прорваться в Азовское море.
По словам задержанных, в изоляторе хорошие условия содержания – в камерах сидят два человека. У арестантов есть холодильники, телевизоры, еда. Моряки ни на что не жалуются.
Из-за инцидента в Керченском проливе Порошенко ненадолго ввел на Украине режим военного положения. Украинские власти обвинили Россию в незаконном задержании моряков.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал Киев перед выборами президента. Путин отметил, что у Порошенко сейчас низкий рейтинг, который может помешать ему попасть даже во второй тур, поэтому он пытается создать напряженную ситуацию и помешать своим конкурентам.