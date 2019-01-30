В Московском зоопарке сурки проспят свой праздник

День сурка отмечается в США и Канаде. В 1993 году вышел фильм «День сурка», который популяризировал этот праздник. По народным поверьям, 2 февраля сурок выходит из норки. Если день солнечный, и грызун увидел свою тень, то весна обещает быть ранней и теплой. Если погода пасмурная, а тени нет, то ближайшие шесть недель будут холодными. В ростовском зоопарке живет единственный в РФ сурок-предсказатель по имени Бабася, однако во многих зоосадах погоду предсказывают другие животные. Например, ежиха Пуговка и енот Дзен из Екатеринбурга.