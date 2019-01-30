В Московском зоопарке сурки проспят свой праздник

Posted 30 января 2019, 14:27
Published 30 января 2019, 14:27
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
В США пробуждение сурков означает наступление весны и теплых дней. Однако Россия находится в другом климатическом поясе, поэтому ей не подходит такой способ предсказания погоды. Кроме того, в РФ обитают степные сурки (байбаки), а в США – лесные. Российский грызун находится в спячке 3-6 месяцев в году и просыпается, когда наступает теплая погода. Зоологи утверждают, что в этом году сурки Московского зоопарка выйдут из спячки примерно в середине марта. При этом грызуны заснули в октябре. Об этом пишет газета «Известия».
В прошлом году сурки также проспали 2 февраля и проснулись в середине апреля.
День сурка отмечается в США и Канаде. В 1993 году вышел фильм «День сурка», который популяризировал этот праздник. По народным поверьям, 2 февраля сурок выходит из норки. Если день солнечный, и грызун увидел свою тень, то весна обещает быть ранней и теплой. Если погода пасмурная, а тени нет, то ближайшие шесть недель будут холодными. В ростовском зоопарке живет единственный в РФ сурок-предсказатель по имени Бабася, однако во многих зоосадах погоду предсказывают другие животные. Например, ежиха Пуговка и енот Дзен из Екатеринбурга.