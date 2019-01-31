Картина дня в Приморье: цыплята-инвалиды, свиноферма и рекорд

В социальной сети Instagram в паблике dpscontrol_125rus очевидцы опубликовали фотографию с места события. На кадрах видно, что в районе улицы Луговая произошло ДТП с участием автобуса, трамвая и легкового автомобиля. По предварительной информации, транспортные средства пытались повернуть в сторону Карской около Минного городка. Очевидцы происшествия не сообщили о том, если ли пострадавшие в результате ДТП.