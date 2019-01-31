Картина дня в Приморье: цыплята-инвалиды, свиноферма и рекорд

Posted 31 января 2019, 08:56
Published 31 января 2019, 08:56
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
Цыплята-инвалиды
На приморской птицефабрике «Дальневосточная птица» хотят утилизировать несколько сотен новорождённых цыплят. Видеоролик с происходящим в цехе опубликовали пользователи в социальных сетях.
Видео о том, как с инкубационных телег выпадают недавно вылупившиеся цыплята, разместили в Instagram-паблике dpskontrol_125rus. На кадрах видно, как сотни птенцов падают на пол. Большинство из них вероятнее всего погибли.
Корреспондент агентства пытался связаться с предприятием, однако указанный на сайте номер приёмной не работает. Ситуацию прояснили в отделе агропромышленного комплекса муниципалитета. Начальник отдела Наталья Щербенёва сообщила журналисту «РИА «Восток-Медиа», что администрация на данный момент не владеет официальными данными о происходящем, но уже отправила запрос на предприятие. По предварительной информации, ситуация сложилась из-за закупки бракованных яиц.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье два крупных предприятия по разведению сельскохозяйственной птицы находились на стадии ликвидации. Это ООО «Дальневосточная птица», расположенная в посёлке Заводской, и ООО «Надеждинская птица» в посёлке Новый.
Свиноферма
Крупнейший пожар на свиноферме случился в Приморском крае. Спасатели помогали животным. Огонь охватил 1200 квадратных метров животноводческого предприятия в селе Новоникольск в пригороде Уссурийского городского округа.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о вспышке ящура и режиме ЧС в регионе из-за распространения заболевания. В частности, в селе Новоникольск в начале недели подтвердили заболевание ящуром, был введён карантин, началась вакцинация поголовья. К слову, из-за вспышки ящура карантин действует в Спасском и Михайловском районах региона.
Трамвай
Во Владивостоке в районе Луговой произошло ДТП с участием машины, автобуса и трамвая. Возможно, водители общественного транспорта и легкового автомобиля не успели проехать железнодорожные пути, а машинист не смог притормозить.
В социальной сети Instagram в паблике dpscontrol_125rus очевидцы опубликовали фотографию с места события. На кадрах видно, что в районе улицы Луговая произошло ДТП с участием автобуса, трамвая и легкового автомобиля. По предварительной информации, транспортные средства пытались повернуть в сторону Карской около Минного городка. Очевидцы происшествия не сообщили о том, если ли пострадавшие в результате ДТП.
Рекорд
В дальневосточной столице побит температурный рекорд 70-летней давности. Во Владивостоке 30 января воздух прогрелся до +5 градусов, а по Приморью температурный фон вовсе поднялся до семи градусов со знаком «плюс».
Регион 30 января оказался в тёплом секторе циклона. Благодаря этому воздух в разных районах прогрелся до +1… +7 градусов. В северных районах установились слабые отрицательные температуры воздуха. Правда, ближе к вечеру синоптическая картина резко изменилась – подул сильный ветер, похолодало.
В ряде районов синоптики зарегистрировали рекордные показатели. В частности, очень тёплым и солнечным предпоследний день января оказался во Владивостоке.