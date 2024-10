Полпред Трутнев утвердил проект ТЦ «Леруа-Мерлен» в Улан-Удэ

Евгений Филиппов добавил, что проект подразумевает строительство и запуск в Улан-Удэ магазина формата Do It Yourself. Стоимость оценивается в полтора миллиарда рублей. «Холдинговая компания Новолекс» сегодня завершает процедуры оформления земельного участка, проектно-изыскательские работы уже завершились, началась подготовка к строительству. Получить необходимые разрешительные документы компания рассчитывает в мае, работы могут начаться уже в июне, чтобы в конце года магазин мог принять посетителей.