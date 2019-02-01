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Posted 1 февраля 2019, 12:27

Published 1 февраля 2019, 12:27

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Полпред Трутнев утвердил проект ТЦ «Леруа-Мерлен» в Улан-Удэ

1 февраля 2019, 12:27
В столице Республики Бурятия Улан-Удэ прошло расширенное совещание по поддержке инвестпроектов в регионе, которое провел полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Строительство ТЦ «Леруа Мерлен» также вошло в число представленных проектов.

Руководитель ООО «Холдинговая компания Новолекс» (ООО «Управление капитального строительства-3») Евгений Филиппов рассказал Трутневу о проблемах строительства ТЦ, сообщает «Восток-Телеинформ».

По его словам, проект, предполагающий создание 300 мест для трудоустройства, оказался практически заморожен из-за административного барьера. После вмешательства полпреда работа возобновилась.

Юрий Трутнев дал важные поручения чиновникам, потребовав исключить бюрократические препоны, когда дело касается выкупа земельного участка из государственной собственности. На это у ответственных лиц есть всего месяц.

Евгений Филиппов добавил, что проект подразумевает строительство и запуск в Улан-Удэ магазина формата Do It Yourself. Стоимость оценивается в полтора миллиарда рублей. «Холдинговая компания Новолекс» сегодня завершает процедуры оформления земельного участка, проектно-изыскательские работы уже завершились, началась подготовка к строительству. Получить необходимые разрешительные документы компания рассчитывает в мае, работы могут начаться уже в июне, чтобы в конце года магазин мог принять посетителей.

При реализации проекта предпочтение отдадут местным субподрядчикам – поставщикам и производителям стройматериалов. Топ-менеджер отметил, что поддержка местного бизнеса – часть политики компании.

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