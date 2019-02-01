Полпред Трутнев утвердил проект ТЦ «Леруа-Мерлен» в Улан-Удэ

Posted 1 февраля 2019, 12:27
Published 1 февраля 2019, 12:27
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Руководитель ООО «Холдинговая компания Новолекс» (ООО «Управление капитального строительства-3») Евгений Филиппов рассказал Трутневу о проблемах строительства ТЦ, сообщает «Восток-Телеинформ».
По его словам, проект, предполагающий создание 300 мест для трудоустройства, оказался практически заморожен из-за административного барьера. После вмешательства полпреда работа возобновилась.
Юрий Трутнев дал важные поручения чиновникам, потребовав исключить бюрократические препоны, когда дело касается выкупа земельного участка из государственной собственности. На это у ответственных лиц есть всего месяц.
Евгений Филиппов добавил, что проект подразумевает строительство и запуск в Улан-Удэ магазина формата Do It Yourself. Стоимость оценивается в полтора миллиарда рублей. «Холдинговая компания Новолекс» сегодня завершает процедуры оформления земельного участка, проектно-изыскательские работы уже завершились, началась подготовка к строительству. Получить необходимые разрешительные документы компания рассчитывает в мае, работы могут начаться уже в июне, чтобы в конце года магазин мог принять посетителей.
При реализации проекта предпочтение отдадут местным субподрядчикам – поставщикам и производителям стройматериалов. Топ-менеджер отметил, что поддержка местного бизнеса – часть политики компании.