В Хабаровском крае более 300 человек потеряют работу

Администрация завода сообщила, что если и придётся сокращать персонал, то в первую очередь это коснётся прослойки руководителей, которых на предприятии более, чем достаточно. Свыше 100 человек на данный момент переобучаются на рабочие специальности. О плачевной ситуации на заводе известно на федеральном уровне.