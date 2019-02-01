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Posted 1 февраля 2019, 01:09

Published 1 февраля 2019, 01:09

Modified 1 сентября 2022, 03:29

Updated 1 сентября 2022, 03:29

В Хабаровском крае более 300 человек потеряют работу

1 февраля 2019, 01:09
На Амурском судостроительном заводе к весне под сокращение могут попасть 323 работника, сообщает РИА «Восток-Медиа». Предприятие испытывает финансовые трудности.

«Причиной такого массового сокращения стали финансовые трудности на предприятии», - передаёт издание transsibinfo.com. Для выполнения текущего заказа заводу необходимо 1,4 миллиарда рублей.

В настоящий момент завод строит два железнодорожно-автомобильных парома. Стоимость этого крупного заказа составляет почти 10 миллиардов рублей. Из-за сложной финансовой ситуации стоимость паромов выросла на 1 миллиард рублей.

Администрация завода сообщила, что если и придётся сокращать персонал, то в первую очередь это коснётся прослойки руководителей, которых на предприятии более, чем достаточно. Свыше 100 человек на данный момент переобучаются на рабочие специальности. О плачевной ситуации на заводе известно на федеральном уровне.

О сокращении сегодня говорят и на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Там без работы могут остаться около 300 человек. На предприятии начал работу пункт центра занятости, специалисты которого проинформируют граждан, ожидающих сокращение, о ситуации на рынке труда, на каких предприятиях их профессии востребованы.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Судостроительный завод#Амурский судостроительный завод
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