В Хабаровском крае более 300 человек потеряют работу

Posted 1 февраля 2019, 01:09
Published 1 февраля 2019, 01:09
Modified 1 сентября 2022, 03:29
Updated 1 сентября 2022, 03:29
«Причиной такого массового сокращения стали финансовые трудности на предприятии», - передаёт издание transsibinfo.com. Для выполнения текущего заказа заводу необходимо 1,4 миллиарда рублей.
В настоящий момент завод строит два железнодорожно-автомобильных парома. Стоимость этого крупного заказа составляет почти 10 миллиардов рублей. Из-за сложной финансовой ситуации стоимость паромов выросла на 1 миллиард рублей.
Администрация завода сообщила, что если и придётся сокращать персонал, то в первую очередь это коснётся прослойки руководителей, которых на предприятии более, чем достаточно. Свыше 100 человек на данный момент переобучаются на рабочие специальности. О плачевной ситуации на заводе известно на федеральном уровне.
О сокращении сегодня говорят и на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Там без работы могут остаться около 300 человек. На предприятии начал работу пункт центра занятости, специалисты которого проинформируют граждан, ожидающих сокращение, о ситуации на рынке труда, на каких предприятиях их профессии востребованы.