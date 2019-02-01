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Posted 1 февраля 2019, 01:55

Published 1 февраля 2019, 01:55

Modified 1 сентября 2022, 02:52

Updated 1 сентября 2022, 02:52

В Приморье во время пожара спасли мужчину и двоих детей

1 февраля 2019, 01:55
Сюжет
Пожар
В Приморье сотрудники МЧС спасли во время пожара мужчину и двоих детей. Инцидент случился в Находке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю, вечером в четверг, 31 января, находкинские спасатели получили сигнал о возгорании. Около семи часов на Постышева начался пожар в многоквартирном жилом доме. Спустя десять минут после вызова специалисты уже приступили к борьбе с огнём.

В помещении наблюдалось сильное задымление, горели вещи. Помощь понадобилась троим квартирантам – мужчине и двум детям. Для того, чтобы люди могли спуститься с балкона пятого этажа понадобилась автолестница.

Позже выяснилось, что в помощи нуждается ещё один человек, оказавшийся блокирован в соседней квартире. Его эвакуация также прошла успешно. Помощь врачей никому не понадобилась.

На локализацию огня потребовалось три минуты. Ещё 42 минуты у сотрудников ведомства ушло на полную ликвидацию ЧП.

Огонь охватил 20 квадратных метров квартиры. В операции приняли участие 11 человек.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что приморские спасатели помогли женщине с маленьким ребёнком во время пожара в Дальнегорске.

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#Новости#Общество#Пожар#Спасатели#ГУ МЧС
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