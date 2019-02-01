В Приморье во время пожара спасли мужчину и двоих детей

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю, вечером в четверг, 31 января, находкинские спасатели получили сигнал о возгорании. Около семи часов на Постышева начался пожар в многоквартирном жилом доме. Спустя десять минут после вызова специалисты уже приступили к борьбе с огнём.