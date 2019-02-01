В Приморье во время пожара спасли мужчину и двоих детей

Posted 1 февраля 2019, 01:55
Published 1 февраля 2019, 01:55
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю, вечером в четверг, 31 января, находкинские спасатели получили сигнал о возгорании. Около семи часов на Постышева начался пожар в многоквартирном жилом доме. Спустя десять минут после вызова специалисты уже приступили к борьбе с огнём.
В помещении наблюдалось сильное задымление, горели вещи. Помощь понадобилась троим квартирантам – мужчине и двум детям. Для того, чтобы люди могли спуститься с балкона пятого этажа понадобилась автолестница.
Позже выяснилось, что в помощи нуждается ещё один человек, оказавшийся блокирован в соседней квартире. Его эвакуация также прошла успешно. Помощь врачей никому не понадобилась.
На локализацию огня потребовалось три минуты. Ещё 42 минуты у сотрудников ведомства ушло на полную ликвидацию ЧП.
Огонь охватил 20 квадратных метров квартиры. В операции приняли участие 11 человек.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что приморские спасатели помогли женщине с маленьким ребёнком во время пожара в Дальнегорске.