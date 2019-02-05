Мы бы рады помочь: госорганы Приморья бессильны перед законом и тараканами

Из всех существующих в Приморье сетей гипермаркетов к типу высокой опасности относятся магазины ООО «ДВ-ТОРГ», более известные среди населения как «Парус». Цеха собственного производства здесь проверяли в 2018 году. Тогда специалисты выявили нарушения нормативно-правовых актов таможенного союза и законодательства России, которые квалифицируются сразу тремя статьями административного кодекса. В частности речь идёт о статьях 6.4, 6.6 и части первой статьи 14.43. Таким образом, предприятие нарушило санитарные требования эксплуатации общественных помещений, требования по организации питания населения и технических регламентов. Штраф за всё это по закону составляет несколько сотен тысяч рублей. По плану следующие проверки должны пройти через год.