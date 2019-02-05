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Posted 4 февраля 2019, 22:21

Published 4 февраля 2019, 22:21

Modified 1 сентября 2022, 03:29

Updated 1 сентября 2022, 03:29

Мы бы рады помочь: госорганы Приморья бессильны перед законом и тараканами

4 февраля 2019, 22:21
Сюжет
Роспотребнадзор
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю в этом году не планирует проверять цеха гипермаркетов, где готовят продукцию собственного производства. А ведь совсем недавно в супермаркете «Фреш 25» во Владивостоке жительница региона купила салат с тараканьей начинкой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как и в ситуации с пекарнями, цеха собственного производства в гипермаркетах проверяют крайне редко. Корреспонденту агентства в управлении Роспотребнадзора рассказали, что порядок проведения надзора определяется десятой статьёй Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля». Периодичность визитов инспекторов зависит непосредственно от установленной предписанием категории риска.

Из всех существующих в Приморье сетей гипермаркетов к типу высокой опасности относятся магазины ООО «ДВ-ТОРГ», более известные среди населения как «Парус». Цеха собственного производства здесь проверяли в 2018 году. Тогда специалисты выявили нарушения нормативно-правовых актов таможенного союза и законодательства России, которые квалифицируются сразу тремя статьями административного кодекса. В частности речь идёт о статьях 6.4, 6.6 и части первой статьи 14.43. Таким образом, предприятие нарушило санитарные требования эксплуатации общественных помещений, требования по организации питания населения и технических регламентов. Штраф за всё это по закону составляет несколько сотен тысяч рублей. По плану следующие проверки должны пройти через год.

Остальные сети популярных среди населения Приморья гипермаркетов закон относит к 3 и 4 классу опасности. Такие предприятия управление должно проверять не чаще одного раза в четыре года. Именно благодаря этому жители региона нередко обнаруживают у себя в продуктах тараканов. За последнее время случаи с «живыми добавками» в продукцию собственного изготовления участились. Об этом заинтересованные в своём здоровье граждане активно сообщают в социальных сетях.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что покупательница известной во Владивостоке и Приморье торговой сети «Фреш 25» нашла в салате «Цезарь» таракана. О жутком ингредиенте в блюде она рассказала подписчикам в Instagram.

Помимо прочего тараканов неоднократно обнаруживали в хлебобулочных изделиях пекарен. Недавний случай произошёл в той же сети супермаркетов в городе Фокино. Таракан оказался «запечён» в багет.

Ещё один неприятный сюрприз ожидал покупателя в супермаркете «Ок!», расположенном в краевой столице. В социальной сети гражданин поделился информацией о том, что прямо на прилавке с хлебобулочными изделиями он увидел «живой изюм».

В начале декабря прошлого года ещё один покупатель в торговой сети «Самбери» нашёл в пакете со свежевыпеченным хлебом таракана, о чём сообщил подписчикам популярных пабликов.

Несмотря на всё это, управление Роспотребнадзора не спешит вносить гипермаркеты региона в список плановых проверок. Последние инспекции ведомства выявили нарушения в пекарных «Владхлеба» и сети гипермаркетов «Парус».

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#Новости#Общество#Роспотребнадзор#Эксклюзив#Санитарные требования#Тараканы
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