В Москве пройдёт пресс-конференция «Дальний Восток: точки роста – 2019»

Планируется, что на конференции будут присутствовать полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также министр по развитию ДФО Александр Козлов. Они расскажут журналистам о достижениях субъектов в привлечении капитала и развития инфраструктуры, решении социальных задач и создании новых возможностей роста экономики на Дальнем Востоке. Присутствующим также расскажут о новой задаче по развитию арктической зоны России.