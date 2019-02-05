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Posted 5 февраля 2019, 09:31

Published 5 февраля 2019, 09:31

Modified 1 сентября 2022, 03:25

Updated 1 сентября 2022, 03:25

В Москве пройдёт пресс-конференция «Дальний Восток: точки роста – 2019»

5 февраля 2019, 09:31
Пресс-конференция, посвящённая итогам инвестиционной деятельности регионов Дальнего Востока в 2018 году, состоится в ТАСС. Здесь же журналистам расскажут о планах по развитию ДФО в текущем, 2019 году, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Планируется, что на конференции будут присутствовать полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также министр по развитию ДФО Александр Козлов. Они расскажут журналистам о достижениях субъектов в привлечении капитала и развития инфраструктуры, решении социальных задач и создании новых возможностей роста экономики на Дальнем Востоке. Присутствующим также расскажут о новой задаче по развитию арктической зоны России.

Для участия представителям СМИ необходимо получить аккредитацию, а также иметь с собой паспорт или пресс-карту.

Справки и аккредитация:

+7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41

Адрес:

Москва, Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж

#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Юрий Трутнев#Регионы ДФО#Пресса
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