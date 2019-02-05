В Москве пройдёт пресс-конференция «Дальний Восток: точки роста – 2019»

Posted 5 февраля 2019, 09:31
Published 5 февраля 2019, 09:31
Modified 1 сентября 2022, 03:25
Updated 1 сентября 2022, 03:25
Планируется, что на конференции будут присутствовать полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также министр по развитию ДФО Александр Козлов. Они расскажут журналистам о достижениях субъектов в привлечении капитала и развития инфраструктуры, решении социальных задач и создании новых возможностей роста экономики на Дальнем Востоке. Присутствующим также расскажут о новой задаче по развитию арктической зоны России.
Для участия представителям СМИ необходимо получить аккредитацию, а также иметь с собой паспорт или пресс-карту.
Справки и аккредитация:
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Адрес:
Москва, Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж