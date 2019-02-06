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Posted 6 февраля 2019, 06:43

Published 6 февраля 2019, 06:43

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Абракадабра какая-то: в Приморье грузовик с пассажирами едва не сгорел на ходу

6 февраля 2019, 06:43
Сюжет
Происшествие
В Приморье на участке автотрассы от Фокино до Большого Камня едва не случилась трагедия. Двое приморцев ехали в машине, в кузове которой начали гореть вещи, однако водитель и пассажир этого не заметили, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальной сети Instagram в паблике dpscontrol двое пострадавших рассказали свою историю поездки домой. По их словам, они возвращались с приморского города Фокино в Большой Камень. В какой-то момент водитель заметил, что их пытаются остановить представители военной автомобильной инспекцией.

«Нам сначала сигналили сотрудники ВАИ. Потом на служебной машине они нас остановили и предупредили, что у нас в кузове что-то горит. Огромное спасибо им за это. Мы чуть не сгорели. А в кузове сгорело одеяло, утюг, даже трос. Абракадабра какая-то», – рассказали участники происшествия.

Информации о том, что могло стать причиной возгорания в кузове грузовика, пока нет.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Хасанском районе Приморья в середине января текущего года на ходу загорелся пассажирский автобус. Очевидцы сначала пытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но их попытки не увенчались успехом. Полностью ликвидировать пожар удалось только сотрудникам МЧС России по Приморскому краю. В результате происшествия пострадавших нет, все пассажиры покинули место происшествия до приезда спасателей.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Фокино#Большой Камень
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