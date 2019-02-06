Абракадабра какая-то: в Приморье грузовик с пассажирами едва не сгорел на ходу

«Нам сначала сигналили сотрудники ВАИ. Потом на служебной машине они нас остановили и предупредили, что у нас в кузове что-то горит. Огромное спасибо им за это. Мы чуть не сгорели. А в кузове сгорело одеяло, утюг, даже трос. Абракадабра какая-то», – рассказали участники происшествия.