В Приморье официально открыт пожароопасный сезон

Posted 7 февраля 2019, 07:53
Published 7 февраля 2019, 07:53
Modified 1 сентября 2022, 03:25
Updated 1 сентября 2022, 03:25
Постановление об открытии подписал губернатор региона Олег Кожемяко. Так, со среды, 6 февраля, пожароопасный сезон официально открыт в Артёмовском, Владивостокском, Дальнегорском, Находкинском, Партизанском, Уссурийском городских округах, Кавалеровском, Лазовском, Михайловском, Надеждинском, Ольгинском, Пограничном, Партизанском, Тернейском, Хасанском, Ханкайском, Хорольском, Шкотовском районах, в Большом Камне и ЗАТО Фокино. Ещё в 10 муниципалитетах пожароопасный сезон будет официально открыт с 15 марта 2019 года.
До сих пор противопожарный режим действует в Хасанском, Партизанском, Лазовском районах и Уссурийском городском округе.
В пресс-службе краевой администрации пояснили, что пожароопасный сезон направлен на то, чтобы соответствующие службы были готовы к немедленному тушению пожара. При этом ограничений для жителей Приморья с открытием сезона никаких не вносится.
По данным на 7 февраля текущего года, в крае выявлена 41 тепловая аномалия.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в январе этого года составлено 155 протоколов в отношении нарушителей правил пожарной безопасности в лесу. Из них 142 протокола в отношении граждан, 12 – должностных лиц, один – юридического лица.