В Приморье официально открыт пожароопасный сезон

Постановление об открытии подписал губернатор региона Олег Кожемяко. Так, со среды, 6 февраля, пожароопасный сезон официально открыт в Артёмовском, Владивостокском, Дальнегорском, Находкинском, Партизанском, Уссурийском городских округах, Кавалеровском, Лазовском, Михайловском, Надеждинском, Ольгинском, Пограничном, Партизанском, Тернейском, Хасанском, Ханкайском, Хорольском, Шкотовском районах, в Большом Камне и ЗАТО Фокино. Ещё в 10 муниципалитетах пожароопасный сезон будет официально открыт с 15 марта 2019 года.