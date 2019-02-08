Мэр в Приморье считает, что зарплата медика в 12 тысяч рублей является нормальной

Видео встречи опубликовано в instagram-паблике местного блогера Марка Чернослива (mark2_che). В здании станции скорой медицинской помощи собрались врачи из 12 бригад СМП. Как выяснилось, с конца прошлого года с предприятия уволилось несколько десятков медицинских специалистов. Сейчас по городу работают 12 линейных и одна врачебная бригада, несмотря на то, что их должно быть как минимум 20, исходя из последних данных о численности населения.