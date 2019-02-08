vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля 2019, 09:19

Published 8 февраля 2019, 09:19

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

Мэр в Приморье считает, что зарплата медика в 12 тысяч рублей является нормальной

8 февраля 2019, 09:19
Департамент здравоохранения Приморья пообещал врачам скорой медицинской помощи повысить зарплаты до 60 тысяч. Встречу медработников с представителями муниципальных и краевых властей организовали из-за повального числа увольнений, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Видео встречи опубликовано в instagram-паблике местного блогера Марка Чернослива (mark2_che). В здании станции скорой медицинской помощи собрались врачи из 12 бригад СМП. Как выяснилось, с конца прошлого года с предприятия уволилось несколько десятков медицинских специалистов. Сейчас по городу работают 12 линейных и одна врачебная бригада, несмотря на то, что их должно быть как минимум 20, исходя из последних данных о численности населения.

Местные врачи отметили, что специалистам скорой помощи во Владивостоке платят гораздо больше. Оклад для работника СМП в Уссурийске составляет 12 тысяч рублей на сегодняшний день.

«Специалистов не хватает, соответственно, нагрузка увеличилась. Судя по заработной плате, финансирование деятельности идёт на 20 бригад. Ставка врачей составляет 12 тысяч. Молодые специалисты вынуждены работать сутки через сутки, чтобы повысить свою зарплату до 17 тысяч рублей», – сказала сотрудник учреждения в ходе встречи.

Слово взяла замглавы департамента здравоохранения Тамара Курченко. Представитель краевой администрации сообщила, что департамент принял решение увеличить гарантированную часть заработной платы до 55 процентов.

«Оплата труда для молодых специалистов составит 35-40 тысяч рублей с учётом всех стимулирующих и компенсаторных выплат. Для специалистов со стажем зарплату при учёте всех показателей планируем увеличить до 60 тысяч рублей на одну ставку», – рассказала Курченко.

Она также отметила, что изменения произойдут в ближайшее время, а точнее до конца первого квартала текущего года. В марте врачам уссурийской скорой должны начислять зарплату по-новому.

Стоит отметить, что, судя по реакции главы города Евгения Коржа, до сего момента он не знал о ситуации с заработными платами медработников.

«Получки у вас более-менее нормальные. Я вчера смотрел: Во Владивостоке всего на 2-3 тысячи больше», - сказал мэр.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что сотрудники «Приморскстата» озвучили среднюю заработную плату, которую получают жители региона. Она равна почти 41 тысяче рублей. По сравнению с 2017 годом, этот показатель стал выше на 11 %. Реальная зарплата приморцев стала больше на 7,9 процента.

Материалы по теме
Официально: средняя зарплата приморцев – 40 965 рублей
#Новости#Общество#Видео#Здравоохранение#Зарплата#Скорая помощь#Врач
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика