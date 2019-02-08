Мэр в Приморье считает, что зарплата медика в 12 тысяч рублей является нормальной

Posted 8 февраля 2019, 09:19
Published 8 февраля 2019, 09:19
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
Видео встречи опубликовано в instagram-паблике местного блогера Марка Чернослива (mark2_che). В здании станции скорой медицинской помощи собрались врачи из 12 бригад СМП. Как выяснилось, с конца прошлого года с предприятия уволилось несколько десятков медицинских специалистов. Сейчас по городу работают 12 линейных и одна врачебная бригада, несмотря на то, что их должно быть как минимум 20, исходя из последних данных о численности населения.
Местные врачи отметили, что специалистам скорой помощи во Владивостоке платят гораздо больше. Оклад для работника СМП в Уссурийске составляет 12 тысяч рублей на сегодняшний день.
«Специалистов не хватает, соответственно, нагрузка увеличилась. Судя по заработной плате, финансирование деятельности идёт на 20 бригад. Ставка врачей составляет 12 тысяч. Молодые специалисты вынуждены работать сутки через сутки, чтобы повысить свою зарплату до 17 тысяч рублей», – сказала сотрудник учреждения в ходе встречи.
Слово взяла замглавы департамента здравоохранения Тамара Курченко. Представитель краевой администрации сообщила, что департамент принял решение увеличить гарантированную часть заработной платы до 55 процентов.
«Оплата труда для молодых специалистов составит 35-40 тысяч рублей с учётом всех стимулирующих и компенсаторных выплат. Для специалистов со стажем зарплату при учёте всех показателей планируем увеличить до 60 тысяч рублей на одну ставку», – рассказала Курченко.
Она также отметила, что изменения произойдут в ближайшее время, а точнее до конца первого квартала текущего года. В марте врачам уссурийской скорой должны начислять зарплату по-новому.
Стоит отметить, что, судя по реакции главы города Евгения Коржа, до сего момента он не знал о ситуации с заработными платами медработников.
«Получки у вас более-менее нормальные. Я вчера смотрел: Во Владивостоке всего на 2-3 тысячи больше», - сказал мэр.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что сотрудники «Приморскстата» озвучили среднюю заработную плату, которую получают жители региона. Она равна почти 41 тысяче рублей. По сравнению с 2017 годом, этот показатель стал выше на 11 %. Реальная зарплата приморцев стала больше на 7,9 процента.