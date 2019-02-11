Деньги на воздух: хабаровские чиновники летают экономно, но дорого

Posted 11 февраля 2019, 05:33
Published 11 февраля 2019, 05:33
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Хабаровские политики, как и их приморские коллеги, любят путешествовать за границу, но в отличие от приморцев, предпочитают азиатские направления. Самой дорогой поездкой может похвастать губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. 115 190 рублей ушли на поездку губернатора по маршруту Хабаровск – Сеул, Сеул – Пхохан, Пхохан – Сеул, Сеул – Хабаровск. Отметим, что в этой поездке Фургала сопровождал министр международного и межрегионального сотрудничества Вячеслав Дианов, первый зампред правительства Хабаровского края по экономике Виктор Калашников и начальник управления протокола Вячеслав Щербаков. Билет каждого из них обошёлся бюджету в 55 880 рублей. Другое популярное направление у хабаровских чиновников – Япония. В 2018 году Окинаву посетил первый заместитель министра физической культуры и спорта Хабаровского края Всеволод Мохирёв и консультант международных программ Евгений Белоус. Их билеты стоили всего по 60 786 рублей за каждый из бюджета. Кроме того, многие хабаровские чиновники в 2018 году посетили Харбин.
По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, общая сумма контрактов правительства Хабаровского края с АО «ДВ САС», отправляющей чиновников в командировки составляет 42 597 062 рублей.
В документах закупок различных хабаровских министерств можно проследить некоторую закономерность, наличие множества заказов на местные путешествия, несколько закупок подороже и пару солидных перемещений. Отметим, что в отличие от приморских коллег, хабаровчане осуществляют закупки министерствами, что несколько затрудняет централизованный анализ информации.
Как пример, можно рассмотреть министерство здравоохранения Хабаровского края. Всего чиновники этого министерства потратили на перелёты 174 365 рублей. В документах, фиксирующих перемещение сотрудников министерства здравоохранения, есть любопытный перелёт консультанта министерства Евгения Карюкина из Москвы в Геленджик. Путешествие консультанта в курорт на Черноморском побережье Кавказа обошлось бюджету Хабаровского края в символические 12 685 рублей. Узнать, что Карюкин до сих пор работает в должности консультанта можно по акту приёма-передачи документов, который он подписал консультантом Карюкиным и оформил печатью министерства. Договор по данному перелёту был заключён в мае, акт выполненных работ в министерстве здравоохранения Хабаровского края был подписан 31 августа, что может косвенно указать на время года, которое консультант министерства выбрал для визита на курорт за бюджетные деньги.
Лидером по трате бюджетных средств министерства стала руководитель отдела охраны материнства и детства Жанна Васильева. За бюджетный счёт Жанна Борисовна слетала по маршруту Хабаровск – Москва – Санкт-Петербург – Москва – Хабаровск за 60 504 рубля и, судя по дате подписания акта (16 мая 2018 года), летала она в самый разгар туристического сезона. Платёжное поручение по перелёту Васильевой было оформлено 24 мая.
Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края, в отличие от коллег, отвечающих за здравоохранение, себя в перелётах не ограничивало и налетало аж на 1 240 895 рублей.
Следует отметить, что некоторые хабаровские политики могут показать достойный пример своим приморским коллегам. Так, например, начальник управления промышленной политики Денис Кирюхин слетал по маршруту Хабаровск – Москва – Хабаровск всего за 25 000 рублей. Впрочем, не все отличаются подобной скромностью. И.о. заместителя министра промышленности и транспорта Хабаровского края Сергей Шереметов совершил аналогичный перелет из Хабаровска в столицу и назад, но уже не за 25 000, а за 80 053 рубля. Отметим, что среди закупок имеются документы, свидетельствующие о том, что Сергей Шереметов тоже летал в столицу за 25 тысяч рублей.
А министр промышленности и транспорта Хабаровского края Константин Пепеляев вовсе может потягаться стоимостью своего перелёта с некоторыми вице-губернаторами Приморья. Перелёт Хабаровск – Москва – Санкт-Петербург и обратный билет для министра из Москвы в Хабаровск в совокупности обошлись бюджету края в 273 604 рубля.
Самый большой контракт – на 2 миллиона рублей – был заключён с министерством образования Хабаровского края. Поездок у представителей департамента в 2018 году действительно оказалось много, но самой дорогостоящей оказалась поездка министра образования и науки Хабаровского края Аллы Кузнецовой. Простой перелёт Аллы Геннадьевны по маршруту Хабаровск – Москва – Хабаровск обошёлся бюджету края в 93 098 рублей.
Напомним, ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что чиновники администрации Приморского края своими полётами по делам пустили на воздух, в прямом смысле этого слова, в общей сложности 30 546 772 рубля. Цели многих деловых поездок, как и в случае с их хабаровскими коллегами по цеху остаются не совсем понятны.
По информации официального сайта госзакупок, ОАО «Приморское аэроагентство» в 2018 году предоставило краевым чиновникам билетов более чем на тридцать миллионов рублей. Из этой суммы 25 миллионов были потрачены на регулярные пассажирские перевозки воздушным транспортом по России.
В список пассажиров входит губернатор Приморского края, первый вице-губернатор, вице-губернаторы, заместители руководителей аппарата администрации Приморского края, уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе, а также лица, замещающие должности при губернаторе и в аппарате администрации Приморского края.
Напомним, приморский вице-губернатор на голову обошёл хабаровского губернатора по цене перелёта. Тур вице-губернатора Константина Богданенко по маршруту Москва – Пекин – Улан-Батор – Пекин – Владивосток стоил краевой казне 414 620 рублей.