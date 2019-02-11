Деньги на воздух: хабаровские чиновники летают экономно, но дорого

Хабаровские политики, как и их приморские коллеги, любят путешествовать за границу, но в отличие от приморцев, предпочитают азиатские направления. Самой дорогой поездкой может похвастать губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. 115 190 рублей ушли на поездку губернатора по маршруту Хабаровск – Сеул, Сеул – Пхохан, Пхохан – Сеул, Сеул – Хабаровск. Отметим, что в этой поездке Фургала сопровождал министр международного и межрегионального сотрудничества Вячеслав Дианов, первый зампред правительства Хабаровского края по экономике Виктор Калашников и начальник управления протокола Вячеслав Щербаков. Билет каждого из них обошёлся бюджету в 55 880 рублей. Другое популярное направление у хабаровских чиновников – Япония. В 2018 году Окинаву посетил первый заместитель министра физической культуры и спорта Хабаровского края Всеволод Мохирёв и консультант международных программ Евгений Белоус. Их билеты стоили всего по 60 786 рублей за каждый из бюджета. Кроме того, многие хабаровские чиновники в 2018 году посетили Харбин.