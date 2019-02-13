Аналитики назвали самые благоприятные для брака регионы России

Posted 13 февраля 2019, 15:01
Published 13 февраля 2019, 15:01
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Многие молодые люди не спешат официально создавать семьи, проживая с партнером вне брака. При этом 46% россиян одобряет гражданский брак, а 38% и вовсе приравнивают его к официальному, информируют «Новые известия».
Статистика показывает, что по состоянию на 1950 год в стране заключалось 12 браков на каждую 1000 человек населения. В 2017 году эта цифра уменьшилась до 7,1. В то же время число разводов за данный период возросло в 8,5 раз.
Лидером по соотношению числа браков к числу разводов стала Чеченская Республика. Поэтому её можно назвать регионом в самым крепким институтом семьи. Следующие позиции списка занимают Ингушетия, Тыва и Дагестан. А замыкает рейтинг - Кабардино-Балкарская Республика. Самый большой процент по улучшению соотношения браков к разводам - в Магаданской области, а самый низкий - в Рязанской.
Аналитики отметили, что до 2016 года рождаемость напрямую зависела от количества заключенных браков. По мнению экспертов, это связано с финансовым положением многих молодых семей. В то же время наблюдается активное снижение количества абортов: вдвое за каждые десять лет. Эксперты связывают это в первую очередь с повышением осознанности при планировании ребенка.
Накануне популярного в России праздника Дня Святого Валентина (он же – День всех влюбленных) «Новые Известия» выяснили, как обстоят дела в