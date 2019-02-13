Аналитики назвали самые благоприятные для брака регионы России

Аналитики отметили, что до 2016 года рождаемость напрямую зависела от количества заключенных браков. По мнению экспертов, это связано с финансовым положением многих молодых семей. В то же время наблюдается активное снижение количества абортов: вдвое за каждые десять лет. Эксперты связывают это в первую очередь с повышением осознанности при планировании ребенка.