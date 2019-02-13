Из-под рыбного короля в Приморье выбили трон: у компаний Дремлюги отнимают квоты

Posted 13 февраля 2019, 08:30
Published 13 февраля 2019, 08:30
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
В Росрыбовстве сообщили, что ведомство проводит процедуры по расторжению договоров о закреплении долей квот списка рыбодобывающих организаций, находящихся под контролем иностранного инвестора. Специалисты ведомства считают, что эти меры позволят сделать рыбодобывающую отрасль более прозрачной. Все процедуры расторжения проводятся на основании заключений ФАС России.
По информации СМИ, на данный момент «под раздачу» попали пять компаний. Нарушителями закона по мнению ФАС являются ООО «Зарубинская база флота», ООО «Краб ДВ», ООО «Тайфун», АО «ХК «Дальморепродукт» и ООО «Атлантика».
Федеральная антимонопольная служба России считает, что до получения квот все вышеуказанные компании находились под контролем Дмитрия Дремлюги – гражданина Украины и иностранного инвестора. Воспользовавшись заключениями ФАС, Росрыболовство аннулировало компаниям разрешения на добычу рыбы.
В Росрыболовстве признали, что это первый случай, когда российские юрлица, контролируемые иностранцами, лишают квот. Запрет на добычу рыбы российскими предприятиями, находящимися под контролем иностранного инвестора был принят в конце 2014 года в поправках к федеральному закону о рыболовстве. Освобождённые квоты будут выставлены на аукцион.
Все, лишённые квот, компании добывали на Дальнем Востоке морепродукты – минтай, краба, кальмара, треску и другие ресурсы. Часть договоров эти компании заключили с Росрыболовством ещё в 2008 году на десять лет. ФАС выяснила, что владельцем всех компаний был Дремлюга. По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, многие компании до последнего времени управлялись дочерью Дмитрия Дремлюги – Алёной Дремлюга.
Кстати, в 2010 и 2012 годах Росрыболовством были проведены торги для распределения прибрежных квот на вылов краба на юге Приморья. Итоги этих аукционов в итоге были признаны недействительными, оказалось, что имел место картельный сговор. Все участники аукционов были подконтрольны Дремлюге. С 2012 года бизнесмен не проживает на территории России и не является её налоговым резидентом.
Однако, как оказалось, претензии антимонопольной службы - это еще «не окончательный приговор». Некоторые компании смогли найти с ФАС общий язык и почти остаться при своих квотах. Так, в связи со всей этой историей «под раздачу» чуть не попал крупный добытчик минтая — «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК), которая принадлежит сыну главы «Совкомфлота» Сергея Франка и зятю Геннадия Тимченко Глебу Франку. Оказалось, что в марте 2017 года эта компания купила часть бизнеса Дремлюги — АО «ДМП-РМ», за которой закреплены квоты на добычу минтая и сельди — 61 тысяча тонн минтая и 12 тысяч тонн сельди в год. Компания АО «ДМП-РМ» была создана в 2014 году в результате реорганизации холдинга «Дальморепродукт». У ФАС возникли вопросы к АО «ДМП-РМ». Проведя необходимые разбирательства, ФАС договорились заключить мировое соглашение с компанией уже в 2019 году. Тем не менее, по данным СМИ, оно еще не утверждено, но это может произойти в марте.
А может и не произойти, поскольку, например прокуратура Москвы считает такое соглашение противоречащим закону. Об этом стало известно 11 февраля в ходе судебного заседания в столичном Арбитражном суде по иску АО «ДМП-РМ» к Федеральной антимонопольной службе, в ходе которого стороны и намеревались придать законную силу упомянутому выше мировому соглашению.
«Считаю, что в вопросе наведения порядка в рыбной отрасли не должно быть «двойных стандартов». Не готов сейчас сказать, правильное ли решение о лишении предприятий квот, или нет, поскольку это может привести к разорению градообразующих предприятий и негативным социальным последствиями, но перед законом все должны быть равны», - прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
Редакция РИА «Восток-Медиа» попыталась получить оперативный комментарий от местного филиала РРПК, но дозвониться до советника директора Дальневосточного дивизиона по корпоративным коммуникациям Дальневосточный филиал ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Олеси Мицай не удалось.