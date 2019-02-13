Из-под рыбного короля в Приморье выбили трон: у компаний Дремлюги отнимают квоты

Однако, как оказалось, претензии антимонопольной службы - это еще «не окончательный приговор». Некоторые компании смогли найти с ФАС общий язык и почти остаться при своих квотах. Так, в связи со всей этой историей «под раздачу» чуть не попал крупный добытчик минтая — «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК), которая принадлежит сыну главы «Совкомфлота» Сергея Франка и зятю Геннадия Тимченко Глебу Франку. Оказалось, что в марте 2017 года эта компания купила часть бизнеса Дремлюги — АО «ДМП-РМ», за которой закреплены квоты на добычу минтая и сельди — 61 тысяча тонн минтая и 12 тысяч тонн сельди в год. Компания АО «ДМП-РМ» была создана в 2014 году в результате реорганизации холдинга «Дальморепродукт». У ФАС возникли вопросы к АО «ДМП-РМ». Проведя необходимые разбирательства, ФАС договорились заключить мировое соглашение с компанией уже в 2019 году. Тем не менее, по данным СМИ, оно еще не утверждено, но это может произойти в марте.