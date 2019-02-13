Moody’s повысило рейтинги 12 российских организаций

Posted 13 февраля 2019, 14:46
Published 13 февраля 2019, 14:46
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Как сообщает RNS, прогнозы по рейтингам также обновлены и перенесены из разряда позитивных в стабильные.
К компаниям, рейтинг которых повысился, относятся «Алрос», «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», ММК, НЛМК, «Норникель», «Новатэк», «Северсталь», РЖД и «Транснефть» и ФПК.
Ещё четыре отечественные компании получили рейтинг Baa3 — «Атомэнергопром», «Россети», «Русгидро» и ФСК ЕЭС. Прогноз по их рейтингам оценивается как «стабильный».
Ранее 9 февраля международное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный кредитный рейтинг России до уровня «Ваа3» и назвало прогноз стабильным. По сообщению, повышение рейтинга связано с укреплением финансовой сферы страны, благодаря которой Россия сможет постоять за себя в случаях ввода новых санкций со стороны США.
В феврале прошлого года до инвестиционного уровня ВВВ- рейтинг России подняло агентство S&P. Позднее, в августе, аналогичный рейтинг подтвердило и агентство Fitch.