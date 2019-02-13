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Posted 13 февраля 2019, 14:46

Published 13 февраля 2019, 14:46

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Moody’s повысило рейтинги 12 российских организаций

13 февраля 2019, 14:46
Международное рейтинговое агентство Moody‘s повысил рейтинг 12 компаний из России с уровня Ваа3 до Ваа2. Ранее был повышен суверенный кредитный рейтинг РФ.

Как сообщает RNS, прогнозы по рейтингам также обновлены и перенесены из разряда позитивных в стабильные.

К компаниям, рейтинг которых повысился, относятся «Алрос», «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», ММК, НЛМК, «Норникель», «Новатэк», «Северсталь», РЖД и «Транснефть» и ФПК.

Ещё четыре отечественные компании получили рейтинг Baa3 — «Атомэнергопром», «Россети», «Русгидро» и ФСК ЕЭС. Прогноз по их рейтингам оценивается как «стабильный».

Ранее 9 февраля международное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный кредитный рейтинг России до уровня «Ваа3» и назвало прогноз стабильным. По сообщению, повышение рейтинга связано с укреплением финансовой сферы страны, благодаря которой Россия сможет постоять за себя в случаях ввода новых санкций со стороны США.

В феврале прошлого года до инвестиционного уровня ВВВ- рейтинг России подняло агентство S&P. Позднее, в августе, аналогичный рейтинг подтвердило и агентство Fitch.

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