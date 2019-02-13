Moody’s повысило рейтинги 12 российских организаций

Ранее 9 февраля международное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный кредитный рейтинг России до уровня «Ваа3» и назвало прогноз стабильным. По сообщению, повышение рейтинга связано с укреплением финансовой сферы страны, благодаря которой Россия сможет постоять за себя в случаях ввода новых санкций со стороны США.