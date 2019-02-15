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Posted 15 февраля 2019, 07:12

Published 15 февраля 2019, 07:12

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Активная перестройка на весну началась в Приморье – синоптики

15 февраля 2019, 07:12
Сюжет
Погода
Перестройка на весеннюю погоду в Приморье уже началась. Синоптики сообщили, что мощный сибирский антициклон дал слабину и сдвинулся к югу. Из-за этого южная часть ДФО начала получать порции тёплого воздуха, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали сотрудники «Примпогоды», суббота, 16 февраля, будет солнечной. Температура воздуха повысится. В воскресенье, 17 февраля, будет ещё теплее.

Во Владивостоке на выходных тоже будет спокойная и малооблачная погода. В субботу минимальная температура воздуха составит -8... -11 градусов, максимальная -1... -4 градуса. В воскресенье станет теплее ещё на 2-4 градуса.

Кроме того, синоптики предупредили жителей края о том, что в регионе всё ещё сохраняется высокая вероятность возникновения лесных пожаров. Специалисты просят всех, кто намеревается провести уикенд на природе, соблюдать элементарные меры безопасности, не разводить костёр в местах скопления сухой травы и не раскидывать окурки и спички.

На следующей неделе потепление сохранится. Кроме того, возможно прохождение неглубоких циклонов, правда, значительных осадков они всё равно не принесут.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о предстоящем потеплении. К слову, сегодня, 15 февраля, прогноз синоптиков «Примгидромета» оправдался, в крае прошёл небольшой снег.

#Новости#Общество#Погода#Снег#Потепление
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