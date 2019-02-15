Активная перестройка на весну началась в Приморье – синоптики

Кроме того, синоптики предупредили жителей края о том, что в регионе всё ещё сохраняется высокая вероятность возникновения лесных пожаров. Специалисты просят всех, кто намеревается провести уикенд на природе, соблюдать элементарные меры безопасности, не разводить костёр в местах скопления сухой травы и не раскидывать окурки и спички.