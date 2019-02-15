Легендарного тигра Амура всё же могут отправить в Хабаровский край

По информации РИА Новости, глава региона Сергей Фургал ранее сделал необычное предложение Приморью. На своей официальной странице в социальных сетях он опубликовал видеообращение, где пояснял, что в правительстве региона готовы подарить тигра Амура, который стал популярен благодаря дружбе с козлом Тимуром, Приморскому краю. Однако он озвучил и условия, в случае которых тигр Амур переедет в дальневосточный регион.