Легендарного тигра Амура всё же могут отправить в Хабаровский край

Posted 14 февраля 2019, 23:58
Published 14 февраля 2019, 23:58
Modified 1 сентября 2022, 03:25
Updated 1 сентября 2022, 03:25
По информации РИА Новости, глава региона Сергей Фургал ранее сделал необычное предложение Приморью. На своей официальной странице в социальных сетях он опубликовал видеообращение, где пояснял, что в правительстве региона готовы подарить тигра Амура, который стал популярен благодаря дружбе с козлом Тимуром, Приморскому краю. Однако он озвучил и условия, в случае которых тигр Амур переедет в дальневосточный регион.
«Если мы увидим, что за тигром в Приморье плохо ухаживают, либо нам не понравится, в каких условиях будет обитать хищник, он снова вернётся в Хабаровский край. Мы будем следить за этим», - рассказал Сергей Фургал.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил врио вице-губернатору Александру Костенко проработать механизм, по которому тигр Амур перейдёт в собственность региона. На форуме в Сочи Сергей Фургал отметил, что тигру не нужны лишние переезды.
«Пусть живёт там, где живёт. Дергать его будет неправильно», - озвучил свою позицию руководитель соседнего региона.
Напомним, тигр Амур прибыл в Приморье в 2012 году. Пока он находится в собственности Хабаровского края, а курирует его зоосад «Приамурский». Однако в начале 2019 года стало известно, что у зоосада нет возможности содержать хищника. Поэтому было принято решение перевезти Амура в Краснодарский край.
После этого, в начале февраля текущего года стало известно о намерениях губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подарить тигра властям Приморья.