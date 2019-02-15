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Posted 14 февраля 2019, 23:58

Published 14 февраля 2019, 23:58

Modified 1 сентября 2022, 03:25

Updated 1 сентября 2022, 03:25

Легендарного тигра Амура всё же могут отправить в Хабаровский край

14 февраля 2019, 23:58
Сюжет
Амурские тигры
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отметил, что, если за тигром Амуром будут плохо ухаживать в Приморье, его отправят в Хабаровский край. Об этом он рассказал на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации РИА Новости, глава региона Сергей Фургал ранее сделал необычное предложение Приморью. На своей официальной странице в социальных сетях он опубликовал видеообращение, где пояснял, что в правительстве региона готовы подарить тигра Амура, который стал популярен благодаря дружбе с козлом Тимуром, Приморскому краю. Однако он озвучил и условия, в случае которых тигр Амур переедет в дальневосточный регион.

«Если мы увидим, что за тигром в Приморье плохо ухаживают, либо нам не понравится, в каких условиях будет обитать хищник, он снова вернётся в Хабаровский край. Мы будем следить за этим», - рассказал Сергей Фургал.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил врио вице-губернатору Александру Костенко проработать механизм, по которому тигр Амур перейдёт в собственность региона. На форуме в Сочи Сергей Фургал отметил, что тигру не нужны лишние переезды.

«Пусть живёт там, где живёт. Дергать его будет неправильно», - озвучил свою позицию руководитель соседнего региона.

Напомним, тигр Амур прибыл в Приморье в 2012 году. Пока он находится в собственности Хабаровского края, а курирует его зоосад «Приамурский». Однако в начале 2019 года стало известно, что у зоосада нет возможности содержать хищника. Поэтому было принято решение перевезти Амура в Краснодарский край.

Руководство Приморского сафари-парка, где и находится тигр Амур, писало обращение на имя губернатора региона Олега Кожемяко. Более того, директор парка Дмитрий Мезенцев обращался к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность передачи тигра в другой регион.

После этого, в начале февраля текущего года стало известно о намерениях губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подарить тигра властям Приморья.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Амурские тигры
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