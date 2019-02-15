Путин получил травму в борьбе с Олимпийским чемпионом-2016

По словам представителя Кремля, Путин «чуть-чуть ударил палец». Травмой это сложно назвать. Президент чувствует себя хорошо и готовится к встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, после чего сыграет в хоккей, отметил Песков. Об этом пишет газета «Известия».