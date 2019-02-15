Путин получил травму в борьбе с Олимпийским чемпионом-2016

Posted 15 февраля 2019, 15:49
Published 15 февраля 2019, 15:49
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
По словам представителя Кремля, Путин «чуть-чуть ударил палец». Травмой это сложно назвать. Президент чувствует себя хорошо и готовится к встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, после чего сыграет в хоккей, отметил Песков. Об этом пишет газета «Известия».
В четверг, 14 февраля в спортивном центре «Юг-Спорт» Владимир Путин встретился с членами национальных сборных по вольной борьбе, боксу и дзюдо, после чего переоделся в кимоно и потренировался с несколькими олимпийскими чемпионами по дзюдо.
Известно, что Путин повредил палец во время спарринга с чемпионом Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Бесланом Мудрановым.