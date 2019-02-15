Романтика, самолёты: аэропорт Владивостока стал самым романтичным в мире

Posted 15 февраля 2019, 08:10
Published 15 февраля 2019, 08:10
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
По данным РИА Новости, специалисты составили рейтинг самых романтичных аэропортов. Определили они их по длительности стоянки автомобиля в так называемой зоне Kiss&Fly. Это место в зоне перед входом в здание аэропорта, предназначенной для высадки и посадки пассажиров.
В итоге, по результатам опроса, который провели специалисты компании среди жителей России, Владивосток занял третью строчку милого рейтинга. Здесь прощаться и радоваться встречам бесплатно люди могут в течение пятнадцати минут. В топ-3 также вошли московские аэропорты Домодедово и Внуково и аэропорт в Самаре.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Владивосток вошёл в топ-5 рейтинга самых романтичных городов России. Его выбрали более 9% опрошенных в качестве места, куда можно поехать в выходные и праздничные дни. В число лидеров также вошли Санкт-Петербург, который выбрали 50 % опрошенных в качестве лучшего романтического путешествия, Сочи, Казань (7 % респондентов), Москва и Екатеринбург (5 %).