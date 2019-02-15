Романтика, самолёты: аэропорт Владивостока стал самым романтичным в мире

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Владивосток вошёл в топ-5 рейтинга самых романтичных городов России. Его выбрали более 9% опрошенных в качестве места, куда можно поехать в выходные и праздничные дни. В число лидеров также вошли Санкт-Петербург, который выбрали 50 % опрошенных в качестве лучшего романтического путешествия, Сочи, Казань (7 % респондентов), Москва и Екатеринбург (5 %).