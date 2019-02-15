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Posted 15 февраля 2019, 08:10

Published 15 февраля 2019, 08:10

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

Романтика, самолёты: аэропорт Владивостока стал самым романтичным в мире

15 февраля 2019, 08:10
Сюжет
Происшествие
Специалисты компании momondo провели исследования для того, чтобы выявить самые романтичные аэропорты в мире. В число «романтиков» попал и аэропорт в Приморском крае, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным РИА Новости, специалисты составили рейтинг самых романтичных аэропортов. Определили они их по длительности стоянки автомобиля в так называемой зоне Kiss&Fly. Это место в зоне перед входом в здание аэропорта, предназначенной для высадки и посадки пассажиров.

В итоге, по результатам опроса, который провели специалисты компании среди жителей России, Владивосток занял третью строчку милого рейтинга. Здесь прощаться и радоваться встречам бесплатно люди могут в течение пятнадцати минут. В топ-3 также вошли московские аэропорты Домодедово и Внуково и аэропорт в Самаре.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Владивосток вошёл в топ-5 рейтинга самых романтичных городов России. Его выбрали более 9% опрошенных в качестве места, куда можно поехать в выходные и праздничные дни. В число лидеров также вошли Санкт-Петербург, который выбрали 50 % опрошенных в качестве лучшего романтического путешествия, Сочи, Казань (7 % респондентов), Москва и Екатеринбург (5 %).

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#Новости#Владивосток#Происшествие#Аэропорт
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