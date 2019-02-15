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Posted 15 февраля 2019, 15:44

Published 15 февраля 2019, 15:44

Modified 1 сентября 2022, 02:52

Updated 1 сентября 2022, 02:52

В США рэпер подозревается в убийстве двух коллег

15 февраля 2019, 15:44
Сюжет
Происшествие
В США арестован рэпер Джамел Димонс, который выступает под псевдонимом YNW Melly. Он подозревается в убийстве начинающих хип-хоп исполнителей YNW Juvy и YNW Sakchaser, которые были застрелены во Флориде в октябре 2018 года.

Также подозреваемым в убийстве является друг Димонса – Кортлен Генри. Полицейские считают, что приятели застрелили двух человек и попытались скрыть свои причастность к убийству, замаскировав его под криминальный конфликт. Об этом пишет газета «Известия».

На 19-летнего рэпера YNW Melly подписаны два миллиона человек на YouTube и в Instagram. Его клип на песню Murder On My Mind стал популярен в сети – видео посмотрели 88 миллионов раз. Ранее YNW Melly снялся в клипе с известным американским рэпером Канье Уэстом.

#Новости#Происшествие
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