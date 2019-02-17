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Posted 17 февраля 2019, 08:22

Published 17 февраля 2019, 08:22

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

Это сколько нужно зарабатывать: самую дорогую квартиру ДФО продают во Владивостоке

17 февраля 2019, 08:22
Сюжет
Квартира
Приморский край снова отличился баснословной ценой на жильё – регион возглавил рейтинг самых дорогих квартир на Дальнем Востоке и попал в топ-20 регионов России с самыми высокими ценами на вторичном рынке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Анализ рынка недвижимости в разных регионах страны провели эксперты ЦИАН. Итогом исследования стал рейтинг субъектов Дальнего Востока по максимальной стоимости жилья на «вторичке».

Безоговорочным лидером стало Приморье. Это произошло благодаря продаже квартиры за 67 миллионов рублей площадью 256,5 квадратных метра, которая находится в центре Владивостока (улица Тигровая).

На второй строчке рейтинга расположился соседний Хабаровский край, где эксперты нашли квартиру на улице Фрунзе за 27,99 миллиона рублей площадью 203 квадрата.

Бронза досталась Амурской области. В Благовещенске самой дорогой квартирой вторичного рынка признана квартира на 156,5 квадратных метра за 27,5 миллиона рублей.

Сахалин (25 миллионов), Якутия (18 миллионов) и Магадан (17 миллионов) расположились на четвёртом, пятом и шестом местах соответственно. Позиции с 7 по 10 заняли Камчатка (15 миллионов), Забайкалье (13 миллионов), Бурятия (12,3 миллиона) и ЕАО (7,9 миллиона).

Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно писало о стоимости жилья в регионах. Ранее «однушка» по баснословной цене тоже попала в рейтинг дорогого жилья, а в октябре роскошная усадьба в столице ДВ признана одной из самых дорогих в России.

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#Хабаровский край#Дальний Восток#Амурская область#Квартира#Жилье#Рейтинги#Недвижимость
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