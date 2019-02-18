Порошенко может выиграть президентские выборы Украины

В рукаве у Порошенко остались еще несколько козырей. К примеру, предположительно, перед выборами будет принято решение о монетизации субсидий. Ее ведущие отличие от российской - это выгода для всех сторон, в частности для населения. Так субсидии на оплату тарифов ЖКХ положены почти половине украинцев. Однако увидеть ее они не. моут - в платежном документе указывается лишь остаток.