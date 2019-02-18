Posted 18 февраля 2019, 13:19
Published 18 февраля 2019, 13:19
Modified 1 сентября 2022, 03:25
Updated 1 сентября 2022, 03:25
Как сообщает издание «Новые известия», на первом месте сейчас находится актер Владимир Зеленский (27%), но, согласно опросам, мало кто верит в его победу - всего 10,3%, против 16,3% у Порошенко. Еще 25% населения уверены - выборы президента Украины выиграет Юлия Тимошенко. Все это демонстрирует готовность в авантюрам среди украинского народа.
Победа Порошенко также возможна и благодаря тому, что сейчас его антирейтинг уже снижается. В декабре за него ни под каким условием бы не стали голосовать 50% опрошенных, в феврале уже 40%.
К тому же, Порошенко постепенно укореняется в роли «политика дела», изначально он принес извинения за невыполненные обещания относительно вопроса операции в Донбассе. Позднее он приобрел у Турции шесть разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar TB2, и, самое громкое, это получение автокефалии Православной Церковью Украины. Все эти достижения раскрыли Порошенко в глазах своего народа по-новому.
Сюда же можно отнести и уголовное дело против политика Виктора Медведчука - единственного уроженца украины, которого Путин считает своим другом и который выполнял роль связующего звена между Москвой и Киевом.
И, в завершении всего этого, Украина наконец приняла поправки в Конституцию о «европейском пути» страны.
В рукаве у Порошенко остались еще несколько козырей. К примеру, предположительно, перед выборами будет принято решение о монетизации субсидий. Ее ведущие отличие от российской - это выгода для всех сторон, в частности для населения. Так субсидии на оплату тарифов ЖКХ положены почти половине украинцев. Однако увидеть ее они не. моут - в платежном документе указывается лишь остаток.
Но с марта, предположительно, субсидии в размере 1500 гривен (3500 рублей) можно будет взять наличным и потратить по своему усмотрению. Это, по мнению автора статьи, подстегнет рейтинг Порошенко в глазах избирателей.
Оппонент нынешнего президента Украины Юлия Тимошенко утверждает, что «хуже чем сегодня быть уже не может». По ее словам, населению куда больше важны школы, больницы и детские сады, а не новые беспилотники и дружеские рукопожатия с другими лидерами стран.
В ходе своей кампании Тимошенко придерживается образа «великой мученицы», однако не дает конкретики. Она, к примеру, предпочитает замалчивать ситуацию в Донбассе. И у Порошенко есть беспроигрышное оружие против нее - обвинение Тимошенко в связях с Москвой.
Согласно последним опросам, рейтинг главного конкурента Порошенко упал на третье место и теперь в три раза меньше, чем у действующего президента.
Именно поэтому, можно предполагать, что Порошенко продолжит свою деятельность в качестве лидера Украины.