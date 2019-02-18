Россельхознадзор аннулировал запрет на поставку мяса из Колумбии

Россельхознадзор ввел запрет 24 октября прошлого года. Причиной радикальных мер сал вспышка вируса ящура на территории Колумбии. Тогда под запрет ввоза попала мясная и молочная продукция, а также любая другая продукция, которая при производстве не проходила соответствующую термообработку.