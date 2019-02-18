Россельхознадзор аннулировал запрет на поставку мяса из Колумбии

Posted 18 февраля 2019, 13:02
Published 18 февраля 2019, 13:02
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
Как сообщает RNS, с 15 февраля текущего года на территорию России разрешены поставки мясной продукции с предприятия № 680B «RED CARNICA S.A.S.
В частности к разрешенной продукции относится говядина, выращенная в Колумбии, за исключением департаментов Сесар, Бояка и Ла-Гуахира. Кроме того к экспорту допускаются говяжьи субпродукты после термообработке, которая является гарантией уничтожения вируса ящура.
Россельхознадзор ввел запрет 24 октября прошлого года. Причиной радикальных мер сал вспышка вируса ящура на территории Колумбии. Тогда под запрет ввоза попала мясная и молочная продукция, а также любая другая продукция, которая при производстве не проходила соответствующую термообработку.