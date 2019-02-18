Трамп усомнился в подлинности доклада американской разведки

Posted 18 февраля 2019, 13:05
Published 18 февраля 2019, 13:05
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
С соответствующим заявлением выступил бывший исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб, который, в свою очередь, ссылался на слова бывшего коллеги, присутствовавшего на встречи с президентом США и сотрудниками спецслужб, сообщает RNS.
По словам Маккейба, ранее Владимир путин проинформировал Дональда Трампа о том, что Северная Корея не обладают подобным оружием, соответственно, нанести удар по США она не сможет. Он отметил, что сотрудники спецслужб пытались разубедить американского лидера. Но Трамп ответил, что предпочитает верить Путину.