Трамп усомнился в подлинности доклада американской разведки

По словам Маккейба, ранее Владимир путин проинформировал Дональда Трампа о том, что Северная Корея не обладают подобным оружием, соответственно, нанести удар по США она не сможет. Он отметил, что сотрудники спецслужб пытались разубедить американского лидера. Но Трамп ответил, что предпочитает верить Путину.