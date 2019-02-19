Гаражный кооператив вспыхнул во Владивостоке

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали подробности произошедшего. Так, в районе улицы Борисенко загорелся гаражный кооператив. Спустя восемь минут на месте оказались пожарные, которые выяснили, что горят три гаража. Ещё один пострадал частично. Однако спасатели не уточнили, находились ли во время пожара в боксах транспортные средства.