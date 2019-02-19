Гаражный кооператив вспыхнул во Владивостоке

Posted 19 февраля 2019, 02:40
Published 19 февраля 2019, 02:40
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали подробности произошедшего. Так, в районе улицы Борисенко загорелся гаражный кооператив. Спустя восемь минут на месте оказались пожарные, которые выяснили, что горят три гаража. Ещё один пострадал частично. Однако спасатели не уточнили, находились ли во время пожара в боксах транспортные средства.
Возгорание полностью удалось ликвидировать спустя почти полтора часа после полученной на пульт пожарной охраны столицы Приморья информации о пожаре. В причинах чрезвычайной ситуации ещё предстоит разобраться компетентным органам.
Кстати, пользователи уже успели опубликовать фото- и видеоматериалы с места событий, которые появились в социальной сети Instagram в паблике dps_vl.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале февраля текущего года в столице Дальнего Востока сгорел дорогой автомобиль. Пожар полностью удалось ликвидировать спустя 25 минут после получения сообщения о возгорании.