Во Владивостоке умер новорождённый ребёнок

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после кесарева сечения в родильном отделении краевой клинической больницы №1 умерла новорождённая девочка. В Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю корреспонденту агентства пояснили, что трагедия произошла ещё в январе текущего года. На сегодняшний день организована проверка, назначена экспертиза. Причина смерти новорождённой пока неизвестна.