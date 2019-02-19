Во Владивостоке умер новорождённый ребёнок

Posted 19 февраля 2019, 02:15
Published 19 февраля 2019, 02:15
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
Ранее в СМИ появилась информация о том, что после кесарева сечения в родильном отделении краевой клинической больницы №1 умерла новорождённая девочка. В Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю корреспонденту агентства пояснили, что трагедия произошла ещё в январе текущего года. На сегодняшний день организована проверка, назначена экспертиза. Причина смерти новорождённой пока неизвестна.
По результатам всех проверок будет принято соответствующее решение.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в ноябре 2014 года в Пожарском районе Приморья погибла девочка. Ребёнок прожил всего 25 дней, после чего новорождённая скончалась от асфиксии. По данному факту представители Следственного комитета России по Приморью также проводили проверку.