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Posted 19 февраля 2019, 02:15

Published 19 февраля 2019, 02:15

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

Во Владивостоке умер новорождённый ребёнок

19 февраля 2019, 02:15
Сюжет
Происшествие
Во Владивостоке в родильном отделении краевой клинической больницы №1 умер новорождённый. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали представители регионального управления Следственного комитета РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после кесарева сечения в родильном отделении краевой клинической больницы №1 умерла новорождённая девочка. В Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю корреспонденту агентства пояснили, что трагедия произошла ещё в январе текущего года. На сегодняшний день организована проверка, назначена экспертиза. Причина смерти новорождённой пока неизвестна.

По результатам всех проверок будет принято соответствующее решение.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в ноябре 2014 года в Пожарском районе Приморья погибла девочка. Ребёнок прожил всего 25 дней, после чего новорождённая скончалась от асфиксии. По данному факту представители Следственного комитета России по Приморью также проводили проверку.

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