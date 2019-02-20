Январская инфляция в ДФО: к чему привели налоговые изменения

Годовая непродовольственная инфляция выросла в январе на 0,4 процентных пункта до 3,4 процента. Основными товарными группами, в которых ускорился рост цен, стали одежда, трикотажные изделия, обувь, мебель, электротовары и другие бытовые приборы, а также легковые автомобили. Помимо повышения НДС, на динамику цен этих товаров повлияла курсовая динамика второй половины 2018 года. Несмотря на некоторое повышение годовой инфляции на автомобильный бензин на фоне увеличения НДС, темпы роста цен на него в округе остаются ниже среднероссийских. Бензин является одним из товаров-маркеров, к ценам на которые очень чувствительно население. Поэтому некоторая стабилизация динамики цен может сдерживать рост инфляционных ожиданий населения.