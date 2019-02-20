Январская инфляция в ДФО: к чему привели налоговые изменения

Posted 20 февраля 2019, 00:41
Published 20 февраля 2019, 00:41
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, налоговые изменения в большей степени коснулись услуг и непродовольственных товаров, тогда как на продовольствие они оказывали в основном косвенное влияние (например, через повышение транспортных расходов, включаемых в конечные цены продуктов). Вклад роста НДС в январскую инфляцию оказался умеренным.
Наиболее значимо в ДФО выросла годовая инфляция на услуги – она увеличилась в январе на 1,4 процентных пункта до 5,5 процента. Основной вклад внесла динамика цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги (рост в связи с плановой индексацией тарифов из-за повышения ставки НДС). Кроме того, подорожали услуги воздушного транспорта.
«В январе произошло повышение тарифов по классу эконом-оптимум и эконом-максимум по всем направлениям, кроме Москвы (на этом направлении в эконом-классе действуют плоские тарифы, которые не изменились)», – объясняет начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов.
Годовая продовольственная инфляция повысилась в январе на 0,8 процентных пункта до 5,2 процента. Удорожание продовольствия отмечалось во всех регионах ДФО. Как и в целом по стране, ускорился годовой рост цен на говядину, мясо птицы, колбасные изделия и молочные продукты, яйца, сахар, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, пшено и плодовоовощную продукцию. Повышение продовольственной инфляции обусловлено ростом затрат (в частности, удорожанием зерна) при необходимости поддерживать рентабельность производства, а также введением экологического сбора на пластиковую упаковку. Повышение базовой ставки НДС оказало незначительное влияние на ускорение продовольственной инфляции, поскольку продовольственные товары облагаются преимущественно по льготным ставкам НДС, которые не менялись.
Годовая непродовольственная инфляция выросла в январе на 0,4 процентных пункта до 3,4 процента. Основными товарными группами, в которых ускорился рост цен, стали одежда, трикотажные изделия, обувь, мебель, электротовары и другие бытовые приборы, а также легковые автомобили. Помимо повышения НДС, на динамику цен этих товаров повлияла курсовая динамика второй половины 2018 года. Несмотря на некоторое повышение годовой инфляции на автомобильный бензин на фоне увеличения НДС, темпы роста цен на него в округе остаются ниже среднероссийских. Бензин является одним из товаров-маркеров, к ценам на которые очень чувствительно население. Поэтому некоторая стабилизация динамики цен может сдерживать рост инфляционных ожиданий населения.
В ДФО сохраняется региональная неоднородность инфляции: самый высокий уровень годовой инфляции в январе отмечался в Республике Бурятия (6,1 %) и в Магаданской области (5,4%), самый низкий – на Сахалине (3,2%) и в Якутии (3,8%). Это вызвано различиями в структуре потребления, а также локальными факторами, включая «северный завоз».
По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнёт снижаться во второй половине 2019 года и вернется к цели Банка России – вблизи 4 % – в первой половине 2020 года, когда временные факторы (влияние повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля) будут исчерпаны.