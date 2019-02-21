Дальневосточные таможенники рассказали, что ждёт рыбаков в этом году

«Ситуация такая, закон ужесточил правила проведения капитальных ремонтов в прошлом году. В течение минувших четырёх лет, таможенной службой выявлялось большое количество судов, которые проходили ремонт, но не декларировали его. Скажу так, эта мера подвигла владельцев некоторых компаний исправить ситуацию и таким образом принесла в бюджет до миллиарда таможенных платежей. Новый кодекс говорит так: если раньше мы объявляли штрафные санкции только с добавленной стоимости ремонта, то теперь речь идёт вообще о стоимости судна. Закон ужесточён, и если ремонт не задекларирован, то деньги будут браться не с добавочной стоимости ремонта, а с полной стоимости судна. Это должно дисциплинировать наше рыбацкое сообщество и нормализовать ситуацию. Мы не сторонники того, чтобы постоянно закручивать гайки, мы готовы к нормальному сотрудничеству и обсуждали эти темы на разных уровнях. Многие из них правильно понимают наши цели и задачи», – сообщил Александр Попов.