Дальневосточные таможенники рассказали, что ждёт рыбаков в этом году

Posted 21 февраля 2019, 07:20
Published 21 февраля 2019, 07:20
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
В первую очередь, новый куратор Дальневосточного таможенного направления и, по совместительству, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Александр Попов ответил на насущный для приморцев вопрос, касающийся таможенного оформления морского транспорта. Отмечается, что на федеральном уровне всерьёз звучит предложение запретить вести промысел в российских зонах судам, которые были отремонтированы за границей, но не прошли таможенную очистку.
«Ситуация такая, закон ужесточил правила проведения капитальных ремонтов в прошлом году. В течение минувших четырёх лет, таможенной службой выявлялось большое количество судов, которые проходили ремонт, но не декларировали его. Скажу так, эта мера подвигла владельцев некоторых компаний исправить ситуацию и таким образом принесла в бюджет до миллиарда таможенных платежей. Новый кодекс говорит так: если раньше мы объявляли штрафные санкции только с добавленной стоимости ремонта, то теперь речь идёт вообще о стоимости судна. Закон ужесточён, и если ремонт не задекларирован, то деньги будут браться не с добавочной стоимости ремонта, а с полной стоимости судна. Это должно дисциплинировать наше рыбацкое сообщество и нормализовать ситуацию. Мы не сторонники того, чтобы постоянно закручивать гайки, мы готовы к нормальному сотрудничеству и обсуждали эти темы на разных уровнях. Многие из них правильно понимают наши цели и задачи», – сообщил Александр Попов.
Эта ситуация давно известна в рыбной отрасли, и для таких судов придумали даже специальный термин: «незаходные суда». Они принадлежат российским компаниям, ведут промысел в исключительной экономической зоне России, но в российские порты не заходят.
«Эта тема очень непростая. Например, в некоторых случаях необходимо выплатить не только таможенные платежи, но и пени. А их может накопиться столько, что эксплуатация судна после таких выплат станет просто экономически нецелесообразна. Так что судовладельцы могут оказаться перед выбором – или платить государству и закрывать бизнес, или продавать суда. Это наверняка ударит по отрасли в целом, так что это большой вопрос, нужно ли это государству. Мы предлагали сделать для рыбаков некую таможенную амнистию, предусмотреть определённые условия, на которых рыбаки могут провести таможенную очистку таких «незаходных судов» на понятных и не разорительных условиях. Но окончательного решения по этому вопросу пока не принято», – прокомментировал ситуацию президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
По словам эксперта, рыбопромышленный флот, с которым сейчас работают отечественные рыбаки, построен в основном не в России. В Советском Союзе крупнотоннажные суда строились на Украине, а также заказывались за границей – в Германии, Финляндии, Испании. Естественно, что и ремонтировать такие суда проще за рубежом. К этому надо прибавить то, что в постсоветский период отечественная судоремонтная база в значительной мере деградировала. В настоящее время государство прилагает серьёзные усилия, чтобы её восстановить, но результаты этих усилий в полной мере проявятся через несколько лет, а суда необходимо ремонтировать сейчас. При этом морской регистр Российской Федерации обязывает раз в год проводить осмотр судов и раз в пять лет подтверждать класс соответствия регистру. Поэтому судоремонтные работы ведутся, главным образом, за рубежом.