Страшная авария в Уссурийске унесла жизни двух человек

Информацию и кадры с места происшествия опубликовали в Instagram-аккаунте dpscontrol_125rus. Известно, что джип двигался в сторону города, впереди ехал Урал, который решил повернуть налево. В результате столкновения внедорожник улетел в кювет. За рулём Toyota сидел пожилой мужчина, рядом с ним – его супруга пенсионного возраста. От полученных травм они скончались. Вместе с ними на заднем сидении ехали двое несовершеннолетних пассажира, которые, к счастью, остались живы. Детей на скорой помощи доставили в больницу.