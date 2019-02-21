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Posted 21 февраля 2019, 04:54

Published 21 февраля 2019, 04:54

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Страшная авария в Уссурийске унесла жизни двух человек

21 февраля 2019, 04:54
Сюжет
Происшествие
Смертельное ДТП произошло в районе посёлка Барановский Уссурийского городского округа. Автомобиль Toyota Land Cruiser въехал в российский Урал, а затем улетел в кювет. В грузовике практически никто не пострадал, а вот в иномарке двое пассажиров скончались, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информацию и кадры с места происшествия опубликовали в Instagram-аккаунте dpscontrol_125rus. Известно, что джип двигался в сторону города, впереди ехал Урал, который решил повернуть налево. В результате столкновения внедорожник улетел в кювет. За рулём Toyota сидел пожилой мужчина, рядом с ним – его супруга пенсионного возраста. От полученных травм они скончались. Вместе с ними на заднем сидении ехали двое несовершеннолетних пассажира, которые, к счастью, остались живы. Детей на скорой помощи доставили в больницу.

На кадрах видно, что для извлечения пассажиров внедорожника потребовалась помощь спасателей. Сам Land Cruiser получил колоссальные повреждения, чего не скажешь про отечественный Урал, который остался почти в нетронутом состоянии.

В социальных сетях также появилась информация о том, что карета скорой помощи, которая везла детей в больницу, по дороге попала в аварию. Фотографии и видео с места происшествия предоставили очевидцы. При этом официального подтверждения тому, что именно эта машина везла пострадавших, в официальных источниках нет.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в дальневосточной столице водитель Volvo на тротуаре сбил семью с маленьким ребёнком и скрылся с места аварии. Мать и ребёнок скончались, отец получил серьёзные травмы. Спустя почти два дня виновника преступления задержали. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

#Новости#Происшествие#ДТП с детьми#ДТП
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