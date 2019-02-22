Нужно жить и воспитывать дочь: что происходит в семье после смертельного ДТП

Posted 22 февраля 2019, 00:41
Published 22 февраля 2019, 00:41
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
В социальной сети Instagram в паблике vlnews24 очевидцы опубликовали фотоматериалы, где показано, что в больницу к мужчине приходят не только друзья, но и его 12-летняя дочь. Мужчина уже идёт на поправку. Он отметил, что нужно жить дальше и воспитывать дочь. Кроме того, он поблагодарил неравнодушных приморцев, оказавших помощь в сборе финансовых средств на похороны его жены и полуторагодовалого сына, которые скончались после ДТП в медицинском учреждении. Ранее за их жизни боролась бригада нейрохирургов.
Рассказал пострадавший в ДТП и о том, как происходило в момент аварии. Видеоинтервью опубликовал информационный портал Life.ru. Так, по словам главы семейства, вместе с сыном и своей женой они припарковали автомобиль и решили прогуляться до торговой точки. Но изначально мужчина никуда идти не хотел. На этом настояла его супруга.
«Мы пошли по тротуару. Пробка была. Идём, разговариваем, а потом слышу – удар. Я повернулся. Думал, что машины столкнулись. Поворачиваюсь, и нас уносит. Да у него диски ржавые были, и не было видно, что он тормозил. Я подбежал к жене, посмотрел и побежал к автомобилю открывать дверь. Смотрю, а там человек суетится. Я постучал в стекло. Уже не помню, что тогда говорил. Кто-то ещё подошёл, мы начали поднимать машину, чтобы достать жену», - сообщил пострадавший в результате ДТП приморец.
Мужчина предположил, что, скорее всего, именно в этой суете подозреваемому водителю и удалось скрыться с места происшествия.
«Он воспользовался моментом и убежал. Испугался того, что натворил. Аффект был, наверное. Или он осознал, что его сейчас накажут, и скрылся. Если бы я такое совершил, я бы остался. Вышел бы и отвечал за свои поступки», - рассказал глава семейства.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об этой резонансной аварии. После того, как водитель Volvo покинул место ДТП, его искали около двух суток. В итоге в среду, 20 февраля, в обеденное время подозреваемого нашли сотрудники полиции в районе улицы Луговая. Кроме того в МВД России опубликовали видео допроса, в ходе которого мужчина признался, что убежал, потому что испугался.
Сейчас подозреваемый заключён под стражу. Решение вынес Первореченский районный суд. Ещё до обнаружения водителя по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.