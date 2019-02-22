Нужно жить и воспитывать дочь: что происходит в семье после смертельного ДТП

«Мы пошли по тротуару. Пробка была. Идём, разговариваем, а потом слышу – удар. Я повернулся. Думал, что машины столкнулись. Поворачиваюсь, и нас уносит. Да у него диски ржавые были, и не было видно, что он тормозил. Я подбежал к жене, посмотрел и побежал к автомобилю открывать дверь. Смотрю, а там человек суетится. Я постучал в стекло. Уже не помню, что тогда говорил. Кто-то ещё подошёл, мы начали поднимать машину, чтобы достать жену», - сообщил пострадавший в результате ДТП приморец.