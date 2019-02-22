Одна косатка пропала в бухте Средняя в Приморье

Posted 22 февраля 2019, 01:14
Published 22 февраля 2019, 01:14
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
В отделении международной некоммерческой организации Greenpeace корреспонденту агентства рассказали о том, что зоозащитникам стало известно, что одна косатка, содержащаяся в бухте Средняя в Приморье, пропала. Организации, которые и занимаются обеспечением животных, уже обратились в полицию Находки с заявлением.
По версии компаний, косатка пропала из первого вольера из-за повреждения сетного мешка, который удерживает животных в воде. Однако зоозащитники уверены, что косатка никак не смогла сбежать.
«Вольеры повсюду окружены камерами наблюдения, за ними постоянно следят. Есть и сетное ограждение», – раскали зоозащитники.
По этому поводу высказали своё мнение и экологи. Они считают, что косатка просто погибла, либо её уже перевезли в другое место. На фоне пропажи косаток зоозащитники вспомнили и про трёх белух, которые, по их мнению, пропали из бухты Средняя ещё в ноябре прошлого года. По их версии, млекопитающие также могли погибнуть.
Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о ситуации, которая происходит на территории адаптационного центра в бухте Средняя в регионе. Уже возбуждено два уголовных дела за незаконную добычу водных биологических ресурсов и за жестокое обращение с животными. Административные дела по данным фактам возбудил и Росприроднадзор.
Ситуация находится под контролем не только на региональном, но и на федеральном уровне. Так, глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин пояснил, что в ближайшее время косатки и белухи будут выпущены на свободу. С этим решение не согласны учёные, которые считают, что сначала животных необходимо подготовить к самостоятельной жизни.