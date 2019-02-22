Одна косатка пропала в бухте Средняя в Приморье

По этому поводу высказали своё мнение и экологи. Они считают, что косатка просто погибла, либо её уже перевезли в другое место. На фоне пропажи косаток зоозащитники вспомнили и про трёх белух, которые, по их мнению, пропали из бухты Средняя ещё в ноябре прошлого года. По их версии, млекопитающие также могли погибнуть.