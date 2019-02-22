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Posted 22 февраля 2019, 01:56

Published 22 февраля 2019, 01:56

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

Социальная значимость: Игоря Пушкарёва хотят посадить на 17 лет

22 февраля 2019, 01:56
Сюжет
Суд
Бывшего мэра Владивостока хотят посадить на 17 лет из-за социальной значимости уголовного дела. С таким требованием выступили представители Генпрокуратуры во время очередного заседания, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Свою позицию гособвинитель обозначил во время прений сторон в Тверском суде Москвы. Прокурор Татьяна Минакова заявила, что Прокуратура намерена добиться того, чтобы Игоря Пушкарёва признали виновным в совершении трёх преступлений – взятки (6 часть 290 статьи УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (3 часть 285 статьи УК РФ) и коммерческом подкупе (2 часть 204 статьи УК РФ). Гособвинитель попросил суд назначить Пушкарёву наказание в виде лишении свободы на 17 лет, который экс-градоначальник должен будет провести в колонии строгого режима. Кроме того, ему могут назначить штраф в размере 500 миллионов рублей и запретить занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение 14 лет.

Директора «Дорог Владивостока» Андрея Лушникова хотят посадить на 14 лет и оштрафовать на 375,6 миллиона рублей. Брату бывшего главы города Андрею Пушкарёву грозит 8 лет условно и 500 миллионов штрафа (из-за травмы лица и особого приёма пищи).

В прокуратуре предъявленное обвинение считают вполне обоснованным и акцентируют внимание на социальной значимости уголовного разбирательства.

«Я уже говорила, что дискредитация органов местного самоуправления, органов власти хоть может на первый взгляд кому-то показаться какими-то пафосными словами, но на самом деле это понятие, которое влияет на мнение населения о государственном устройстве РФ и соответственно дискредитирует в принципе всю систему управления, которая существует согласно нормативным правовым актам РФ. Общественную опасность просим учесть при решении вопроса о назначении наказания подсудимым», - сказала Минакова.

При этом гособвинитель указала на наличие у всех обвиняемых малолетних детей, что, по её словам, сыграло роль смягчающего обстоятельства. Настолько смягчающего, что Пушкарёву предлагают дать 17 лет.

Как писало РИА «Восток-Медиа», экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв вот находится в СИЗО с 2016 года. Решение о задержании тогда ещё действующего мэра Владивостока было принято 2 июня 2016 года Бассманным судом Москвы, под конвоем он был доставлен в столицу. Дело быстро получило общественный резонанс, став одним из самых громких в России. По версии следствия, обвиняемый делал закупки по завышенной цене на Спасском цементном заводе. Предприятие якобы получало прибыль за счёт средств, взятых из бюджета Владивостока.

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