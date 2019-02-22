Социальная значимость: Игоря Пушкарёва хотят посадить на 17 лет

Свою позицию гособвинитель обозначил во время прений сторон в Тверском суде Москвы. Прокурор Татьяна Минакова заявила, что Прокуратура намерена добиться того, чтобы Игоря Пушкарёва признали виновным в совершении трёх преступлений – взятки (6 часть 290 статьи УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (3 часть 285 статьи УК РФ) и коммерческом подкупе (2 часть 204 статьи УК РФ). Гособвинитель попросил суд назначить Пушкарёву наказание в виде лишении свободы на 17 лет, который экс-градоначальник должен будет провести в колонии строгого режима. Кроме того, ему могут назначить штраф в размере 500 миллионов рублей и запретить занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение 14 лет.