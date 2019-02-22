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Posted 22 февраля 2019, 14:33

Published 22 февраля 2019, 14:33

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

В одном из поселков ЕАО введен карантин по бешенству

22 февраля 2019, 14:33
В поселке Смидович в Еврейской автономной области (ЕАО) вспыхнула эпидемия бешенства. На территории поселка введен карантин. Об этом рассказала глава управление ветеринарии правительства региона Галина Дзюба.

По словам Дзюбы, в поселке был зафиксирован случай заболевания собаки бешенством. Теперь специалисты проводят вакцинацию домашних животных. Хозяин заболевшей собаки проходит лечение. Карантин также действует на нескольких улицах регионального центра – Биробиджана, поскольку бешеная собака укусила жителя города и умерла через 12 дней. Об этом пишет газета «Известия».

Укушенный мужчина прошел лечение, сдал анализы и не является носителем вируса бешенства. В Биробиджане карантин должен быть снят через несколько дней. Дзюба рассказала, что в осенью 2018 году в ЕАО произошло четыре случая заболевания бешенством. Тогда же несколько вспышек были зафиксированы в Хабаровском крае.

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