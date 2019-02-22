В одном из поселков ЕАО введен карантин по бешенству

Укушенный мужчина прошел лечение, сдал анализы и не является носителем вируса бешенства. В Биробиджане карантин должен быть снят через несколько дней. Дзюба рассказала, что в осенью 2018 году в ЕАО произошло четыре случая заболевания бешенством. Тогда же несколько вспышек были зафиксированы в Хабаровском крае.