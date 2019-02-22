В одном из поселков ЕАО введен карантин по бешенству

Posted 22 февраля 2019, 14:33
Published 22 февраля 2019, 14:33
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
По словам Дзюбы, в поселке был зафиксирован случай заболевания собаки бешенством. Теперь специалисты проводят вакцинацию домашних животных. Хозяин заболевшей собаки проходит лечение. Карантин также действует на нескольких улицах регионального центра – Биробиджана, поскольку бешеная собака укусила жителя города и умерла через 12 дней. Об этом пишет газета «Известия».
Укушенный мужчина прошел лечение, сдал анализы и не является носителем вируса бешенства. В Биробиджане карантин должен быть снят через несколько дней. Дзюба рассказала, что в осенью 2018 году в ЕАО произошло четыре случая заболевания бешенством. Тогда же несколько вспышек были зафиксированы в Хабаровском крае.