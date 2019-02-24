Забыл поставить на ручник: во Владивостоке автобус с пассажиркой укатился после ДТП

Posted 24 февраля 2019, 05:34
Published 24 февраля 2019, 05:34
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла на Днепровской, 119. Транспортные средства столкнулись на перекрёстке и изначально получили незначительные кузовные повреждения. Однако забывчивость водителя «микрика» помогла ему добить машину. Мужчина вышел из авто, не поставив его на ручной тормоз. Mazda покатилась вниз по склону, а пожилой владелец побежал за ней, пытаясь остановить.
В момент происшествия в салоне находилась пассажирка, поэтому водитель, предпринял все попытки, чтобы спасти спутницу от удара. Однако избежать столкновения не удалось, автомобиль угодил прямиком в дерево. При этом женщина в возрасте не пострадала, а вот рулевому, который буквально повис на «баранке» понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у мужчины сломана ключица. В хитросплетениях двух столкновений пришлось разбираться аварийным комиссарам и полицейским. Лишь по счастливой случайности неуправляемый микроавтобус не сбил никого на своём пути.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о серьёзной аварии, которую спровоцировал водитель Subaru Forester. По свидетельствам очевидцев, автолюбитель попросту заснул за рулём.