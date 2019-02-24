vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля 2019, 05:34

Published 24 февраля 2019, 05:34

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Забыл поставить на ручник: во Владивостоке автобус с пассажиркой укатился после ДТП

24 февраля 2019, 05:34
Сюжет
Происшествие
Двойное ДТП с микроавтобусом случилось в приморской столице накануне. Транспортное средство в прямом смысле укатилось с места аварии из-за забывчивости хозяина. Пожилой мужчина не затянул ручник, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на dps _vl.

Авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла на Днепровской, 119. Транспортные средства столкнулись на перекрёстке и изначально получили незначительные кузовные повреждения. Однако забывчивость водителя «микрика» помогла ему добить машину. Мужчина вышел из авто, не поставив его на ручной тормоз. Mazda покатилась вниз по склону, а пожилой владелец побежал за ней, пытаясь остановить.

В момент происшествия в салоне находилась пассажирка, поэтому водитель, предпринял все попытки, чтобы спасти спутницу от удара. Однако избежать столкновения не удалось, автомобиль угодил прямиком в дерево. При этом женщина в возрасте не пострадала, а вот рулевому, который буквально повис на «баранке» понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у мужчины сломана ключица. В хитросплетениях двух столкновений пришлось разбираться аварийным комиссарам и полицейским. Лишь по счастливой случайности неуправляемый микроавтобус не сбил никого на своём пути.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о серьёзной аварии, которую спровоцировал водитель Subaru Forester. По свидетельствам очевидцев, автолюбитель попросту заснул за рулём.

#Новости#Происшествие#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика