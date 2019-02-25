Бойцовская собака покусала беременную женщину на Камчатке

Posted 25 февраля 2019, 08:10
Published 25 февраля 2019, 08:10
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Как информирует издание «Новые известия», будущую маму покусал пёс бойцовской породы в городе Петропавловск-Камчатский. Он нанёс гражданке многочисленные рваные раны. В управлении МВД России по Камчатскому краю сообщили, что женщина получила направление на прохождение медэкспертизы, которая установит степень вреда, причинённого здоровью. Также на данный момент проверку проводят полицейские и следователи.
«Специалисты проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в Следственном комитете.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что жительницу Бурятии покусал алабай, при этом пёс уже ранее нападал на потерпевшую. Крупная собака нанесла увечья соседке спустя два года. Девушка обошла несколько судебных инстанций, чтобы восстановить справедливость.