Бойцовская собака покусала беременную женщину на Камчатке

Как информирует издание «Новые известия», будущую маму покусал пёс бойцовской породы в городе Петропавловск-Камчатский. Он нанёс гражданке многочисленные рваные раны. В управлении МВД России по Камчатскому краю сообщили, что женщина получила направление на прохождение медэкспертизы, которая установит степень вреда, причинённого здоровью. Также на данный момент проверку проводят полицейские и следователи.