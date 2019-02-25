vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля 2019, 08:10

Published 25 февраля 2019, 08:10

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Бойцовская собака покусала беременную женщину на Камчатке

Бойцовская собака покусала беременную женщину на Камчатке

25 февраля 2019, 08:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Собаки
В Камчатском крае собака покусала беременную женщину. С возникшей ситуацией на данный момент разбирается краевое Следственное управление Следственного комитета РФ, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как информирует издание «Новые известия», будущую маму покусал пёс бойцовской породы в городе Петропавловск-Камчатский. Он нанёс гражданке многочисленные рваные раны. В управлении МВД России по Камчатскому краю сообщили, что женщина получила направление на прохождение медэкспертизы, которая установит степень вреда, причинённого здоровью. Также на данный момент проверку проводят полицейские и следователи.

«Специалисты проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в Следственном комитете.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что жительницу Бурятии покусал алабай, при этом пёс уже ранее нападал на потерпевшую. Крупная собака нанесла увечья соседке спустя два года. Девушка обошла несколько судебных инстанций, чтобы восстановить справедливость.

Материалы по теме
В Приморье бойцовская собака покусала маленького ребёнка В Бурятии алабай дважды напал на девушку: соседка пришлась псу не по вкусу
#Новости#Камчатский край#Собаки#СУ СКР#Бездомные собаки#Бродячие собаки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика