Суд отпустил мужчину, который окунул приморского школьника в унитаз

«Когда дети говорят о конфликте, нельзя спускать на тормозах и ждать, когда «рассосётся». Я уже не говорю про работу на опережение, когда ситуация противостояния в принципе не должна возникать. Очень жаль, что этот вопрос по итогу решался посредством насилия со стороны взрослых. Сейчас от работы отстранят педагогов, но кто вылечит, скомпенсирует те раны душевные и физические, которые остались у детей?», — прокомментировала омбудсмен.