Суд отпустил мужчину, который окунул приморского школьника в унитаз

Posted 25 февраля 2019, 03:34
Published 25 февраля 2019, 03:34
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Позицию уполномоченной по правам ребёнка опубликовало издание «Коммерсантъ». Кузнецова сказала, что такую ситуацию ни в коем случае нельзя было пускать на самотёк. В первую очередь, это касается руководства школы.
«Когда дети говорят о конфликте, нельзя спускать на тормозах и ждать, когда «рассосётся». Я уже не говорю про работу на опережение, когда ситуация противостояния в принципе не должна возникать. Очень жаль, что этот вопрос по итогу решался посредством насилия со стороны взрослых. Сейчас от работы отстранят педагогов, но кто вылечит, скомпенсирует те раны душевные и физические, которые остались у детей?», — прокомментировала омбудсмен.
Своё мнение о ситуации также высказал старший помощник председателя Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров. Он считает, что вина кроется в отсутствие реальной системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
«Пришлось одному из родителей, папе одного из учеников, прийти в школу и макать его в унитаз. Потому что он понял — если он не защитит… Я не оправдываю его поведение, оно неправильно. И он получит ту юридическую оценку, которую должен получить. Но всё к этому привело лишь от бессилия», — высказался Комиссаров.
Генерал-майор считает, что понести наказание за допущение такой резонансной ситуации должны все органы, имеющие к этому отношения.
На данный момент мужчину, который мокнул пятиклассника в унитаз, освободили из-под стражи. Как рассказали корреспонденту агентства представители Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, суд отказал следователю в избрании меры пресечения.
«В отношении гражданина, совершившего преступление по статье 116 УК РФ, суд отказал следователю в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Иная мера не избиралась», — подтвердили в СК.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в школе Большого Камня родитель одного из учеников окунул пятиклассника головой в унитаз. Таким образом взрослый мужчина решил наказать мальчика за избиение одноклассницы, которая с тяжёлыми травмами лежит в больнице. Самосуд над малолетним хулиганом стал вынужденной мерой из-за бездействия администрации школы. Тем не менее, на мужчину завели уголовное дело.
На данный момент Следственный комитет планирует проверить всех, кто так или иначе причастен к возникновению инцидента. За ненадлежащие исполнение своих полномочий отстранили от работы директора и учителя большекаменской школы, а после этого правоохранительные органы взяли виновного мужчину под стражу.