vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля 2019, 03:34

Published 25 февраля 2019, 03:34

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Суд отпустил мужчину, который окунул приморского школьника в унитаз

Суд отпустил мужчину, который окунул приморского школьника в унитаз

25 февраля 2019, 03:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дети
Детский омбудсмен Анна Кузнецова прокомментировала резонансную ситуацию, произошедшую в школе Большого Камня. Она отметила, что ситуацию довело до крайности именно руководство образовательного учреждения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Позицию уполномоченной по правам ребёнка опубликовало издание «Коммерсантъ». Кузнецова сказала, что такую ситуацию ни в коем случае нельзя было пускать на самотёк. В первую очередь, это касается руководства школы.

«Когда дети говорят о конфликте, нельзя спускать на тормозах и ждать, когда «рассосётся». Я уже не говорю про работу на опережение, когда ситуация противостояния в принципе не должна возникать. Очень жаль, что этот вопрос по итогу решался посредством насилия со стороны взрослых. Сейчас от работы отстранят педагогов, но кто вылечит, скомпенсирует те раны душевные и физические, которые остались у детей?», — прокомментировала омбудсмен.

Своё мнение о ситуации также высказал старший помощник председателя Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров. Он считает, что вина кроется в отсутствие реальной системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

«Пришлось одному из родителей, папе одного из учеников, прийти в школу и макать его в унитаз. Потому что он понял — если он не защитит… Я не оправдываю его поведение, оно неправильно. И он получит ту юридическую оценку, которую должен получить. Но всё к этому привело лишь от бессилия», — высказался Комиссаров.

Генерал-майор считает, что понести наказание за допущение такой резонансной ситуации должны все органы, имеющие к этому отношения.

На данный момент мужчину, который мокнул пятиклассника в унитаз, освободили из-под стражи. Как рассказали корреспонденту агентства представители Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, суд отказал следователю в избрании меры пресечения.

«В отношении гражданина, совершившего преступление по статье 116 УК РФ, суд отказал следователю в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Иная мера не избиралась», — подтвердили в СК.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в школе Большого Камня родитель одного из учеников окунул пятиклассника головой в унитаз. Таким образом взрослый мужчина решил наказать мальчика за избиение одноклассницы, которая с тяжёлыми травмами лежит в больнице. Самосуд над малолетним хулиганом стал вынужденной мерой из-за бездействия администрации школы. Тем не менее, на мужчину завели уголовное дело.

На данный момент Следственный комитет планирует проверить всех, кто так или иначе причастен к возникновению инцидента. За ненадлежащие исполнение своих полномочий отстранили от работы директора и учителя большекаменской школы, а после этого правоохранительные органы взяли виновного мужчину под стражу.

Материалы по теме
Против родителя, окунувшего приморского школьника в унитаз, возбудили уголовное делоДвойка за поведение: директора школы в Приморье отстранили от должностиПриморца, окунувшего ребёнка в унитаз, задержали
#Новости#Общество#Дети#Школьники#Суд#Образование#Уголовное дело#Эксклюзив#СК РФ#Омбудсмен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика