Приморский 68-метровый Иисус «пропал с радаров»

Posted 28 февраля 2019, 11:34
Published 28 февраля 2019, 11:34
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Информация о 68-метровом Иисусе, которого планировали установить на видовой площадке сопки Крестовой на мысе Эгершельд теперь недоступна. При переходе по ссылке сайт проекта «Вятский Посад» показывает ошибку, однако главная страница сайта открывается без всяких проблем.
Оперативный комментарий от духовно-православного центра «Вятский Посад» получить не удалось.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в дальневосточной столице хотят установить 68-метровую статую Иисуса Христа.
По данным, имевшимся ранее на ресурсе духовно-православного центра «Вятский Посад», предполагаемое место строительства осмотрели руководитель проекта «Вятский Посад» Геннадий Цурков, вице-президент АФК «Система» Али Узденов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Статуя Иисуса Христа будет освящать крестным знамением все прибывающие в Россию и отплывающие из неё корабли, благословляя их на дальние походы», – говорилось в сообщении центра.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил более лаконичный вариант.
«Здесь храм как таковой и не нужен. Сюда будут делегации заезжать, свечку ставить. Может быть, небольшую часовню лучше поставить, а смотровую площадку огородить стеклом», –предложил Олег Кожемяко.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о строительстве Спасо-Преображенского собора на центральной площади Владивостока. На некоторое время стройка приостанавливалась, однако в 2018 году возобновилась и перешла в активную стадию. Работы почти завершились. Известно, что в 2019 году собор сможет принять первых прихожан.