Приморский 68-метровый Иисус «пропал с радаров»

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о строительстве Спасо-Преображенского собора на центральной площади Владивостока. На некоторое время стройка приостанавливалась, однако в 2018 году возобновилась и перешла в активную стадию. Работы почти завершились. Известно, что в 2019 году собор сможет принять первых прихожан.