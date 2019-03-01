Бывшего гендиректора крупной компании в Приморье осудили на 9 лет колонии

Преступники для этого разработали специальный план. Они оформили документы и вывели из собственности «Приморсантехмонтаж» некоторые объекты недвижимости на улице Борисенко во Владивостоке. Речь идёт о двух земельных участках площадью более 8,6 тысяч квадратных метра и 4 нежилых здания, общей стоимостью свыше 91 миллиона рублей.