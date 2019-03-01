Бывшего гендиректора крупной компании в Приморье осудили на 9 лет колонии

Posted 1 марта 2019, 03:47
Published 1 марта 2019, 03:47
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Преступления фигурант дела совершил, находясь на должности генерального руководителя строительной компании. Он вошёл в состав преступной группировки, которую создал его знакомый для того, чтобы обворовать предприятие.
Преступники для этого разработали специальный план. Они оформили документы и вывели из собственности «Приморсантехмонтаж» некоторые объекты недвижимости на улице Борисенко во Владивостоке. Речь идёт о двух земельных участках площадью более 8,6 тысяч квадратных метра и 4 нежилых здания, общей стоимостью свыше 91 миллиона рублей.
Ленинский суд Владивостока приговорил бывшего директора предприятия к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима в виду совершения преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ и части 4 статьи 174.1 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил.
Стоит отметить, что остальные участники мошеннической схемы ранее осуждены к реальному лишению свободы на срок от 4 до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом на общую сумму 1,3 миллиона рублей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что семь жителей Приморья предстанут перед судом за грабёж, разбой, похищение человека и за покушение на мошенничество. Членам организационной преступной группы удалось похитить у жителей региона более шести миллионов рублей.