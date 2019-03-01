vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта 2019, 03:47

Published 1 марта 2019, 03:47

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Бывшего гендиректора крупной компании в Приморье осудили на 9 лет колонии

Бывшего гендиректора крупной компании в Приморье осудили на 9 лет колонии

1 марта 2019, 03:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мошенничество
Бывший гендиректор ОАО «Приморсантехмонтаж» грамотно обворовывал свою же компанию. Теперь ему грозит девять лет за решёткой. Ленинский районный суд вынес подсудимому приговор, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Преступления фигурант дела совершил, находясь на должности генерального руководителя строительной компании. Он вошёл в состав преступной группировки, которую создал его знакомый для того, чтобы обворовать предприятие.

Преступники для этого разработали специальный план. Они оформили документы и вывели из собственности «Приморсантехмонтаж» некоторые объекты недвижимости на улице Борисенко во Владивостоке. Речь идёт о двух земельных участках площадью более 8,6 тысяч квадратных метра и 4 нежилых здания, общей стоимостью свыше 91 миллиона рублей.

Ленинский суд Владивостока приговорил бывшего директора предприятия к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима в виду совершения преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ и части 4 статьи 174.1 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил.

Стоит отметить, что остальные участники мошеннической схемы ранее осуждены к реальному лишению свободы на срок от 4 до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что семь жителей Приморья предстанут перед судом за грабёж, разбой, похищение человека и за покушение на мошенничество. Членам организационной преступной группы удалось похитить у жителей региона более шести миллионов рублей.

Материалы по теме
В Приморье будут судить участников ОПГ, похитивших пенсионера
#Новости#Мошенничество#Суд#Недвижимость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика