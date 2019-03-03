Без воды оставят часть домов во Владивостоке на следующей неделе

Posted 3 марта 2019, 02:20
Published 3 марта 2019, 02:20
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как сообщили корреспонденту агентства сотрудники Приморского водоканала, 6 марта, в 9 утра по местному времени планируется отключить с 1 по 7 дом по улице Часовитина, а также водоразборные колонки, расположенные по адресам Полины Осипенко, 34 и Часовитина, 1.
Также планируется отключить от воды часть домов по адресу Адмирала Горшкова. Без водоснабжения здесь останутся дома, начиная с 30 и заканчивая 40-м. Специалисты «Примводоканала» сообщают, что ремонт начнётся утром и продлится ориентировочно до 17:00 – 18:00 часов по местному времени.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что срочный ремонт проводят сотрудники «Примводоконала» во Владивостоке. Из-за этого в районе мыса Голдобина отключили холодное водоснабжение в ряде жилых домов и общественно-значимых учреждений.