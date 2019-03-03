Без воды оставят часть домов во Владивостоке на следующей неделе

Также планируется отключить от воды часть домов по адресу Адмирала Горшкова. Без водоснабжения здесь останутся дома, начиная с 30 и заканчивая 40-м. Специалисты «Примводоканала» сообщают, что ремонт начнётся утром и продлится ориентировочно до 17:00 – 18:00 часов по местному времени.