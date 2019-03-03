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Posted 3 марта 2019, 02:20

Published 3 марта 2019, 02:20

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Без воды оставят часть домов во Владивостоке на следующей неделе

Без воды оставят часть домов во Владивостоке на следующей неделе

3 марта 2019, 02:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Отключение воды
Часть домов в Первомайском и Первореченском районах Владивостока останутся без холодного водоснабжения в следующую среду, 6 марта. Причиной отключений станет плановый ремонт, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как сообщили корреспонденту агентства сотрудники Приморского водоканала, 6 марта, в 9 утра по местному времени планируется отключить с 1 по 7 дом по улице Часовитина, а также водоразборные колонки, расположенные по адресам Полины Осипенко, 34 и Часовитина, 1.

Также планируется отключить от воды часть домов по адресу Адмирала Горшкова. Без водоснабжения здесь останутся дома, начиная с 30 и заканчивая 40-м. Специалисты «Примводоканала» сообщают, что ремонт начнётся утром и продлится ориентировочно до 17:00 – 18:00 часов по местному времени.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что срочный ремонт проводят сотрудники «Примводоконала» во Владивостоке. Из-за этого в районе мыса Голдобина отключили холодное водоснабжение в ряде жилых домов и общественно-значимых учреждений.

#Новости#Общество#Отключение воды#Водоснабжение#Водоканал
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