Популярный ресторан полностью сгорел во Владивостоке

Posted 3 марта 2019, 01:06
Published 3 марта 2019, 01:06
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сигнал о серьёзном возгарании поступил на пульт дежурного в 9:11 утра по местному времени. Уже через пять минут на место прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению полыхающего здания. В 10:08 пожар на площади 400 квадратных метров удалось локализовать, а через минуту полностью ликвидировать. В пресс-службе управления также рассказали, что есть пострадавшие.
«При пожаре пострадал один человек. Его сразу же передали в руки врачам скорой медицинской помощи», - отметили специалисты.
В тушении здания задействовали 8 пожарных автомобилей и 35 спасателей. Сейчас пожарные занимаются проливкой конструкций.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, здание прогорело практически полностью. Внутри него находились различные животные, которых, скорее всего, не удалось спасти.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в районе парка «Минный городок» во Владивостоке произошёл пожар. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и потушили пал.