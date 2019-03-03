vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта 2019, 01:06

Published 3 марта 2019, 01:06

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Популярный ресторан полностью сгорел во Владивостоке

3 марта 2019, 01:06
Сюжет
Пожар
Серьёзный пожар произошёл во Владивостоке сегодня, 3 марта. Полностью сгорел ресторан «Небесный замок», расположенный по улице Никифорова, 2а. Пожарные уже завершили тушение объекта, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сигнал о серьёзном возгарании поступил на пульт дежурного в 9:11 утра по местному времени. Уже через пять минут на место прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению полыхающего здания. В 10:08 пожар на площади 400 квадратных метров удалось локализовать, а через минуту полностью ликвидировать. В пресс-службе управления также рассказали, что есть пострадавшие.

«При пожаре пострадал один человек. Его сразу же передали в руки врачам скорой медицинской помощи», - отметили специалисты.

В тушении здания задействовали 8 пожарных автомобилей и 35 спасателей. Сейчас пожарные занимаются проливкой конструкций.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, здание прогорело практически полностью. Внутри него находились различные животные, которых, скорее всего, не удалось спасти.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в районе парка «Минный городок» во Владивостоке произошёл пожар. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и потушили пал.

#Новости#Пожар#Пожарные#Пожары#Эксклюзив#Пожар с пострадавшим
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика