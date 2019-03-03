Популярный ресторан полностью сгорел во Владивостоке

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сигнал о серьёзном возгарании поступил на пульт дежурного в 9:11 утра по местному времени. Уже через пять минут на место прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению полыхающего здания. В 10:08 пожар на площади 400 квадратных метров удалось локализовать, а через минуту полностью ликвидировать. В пресс-службе управления также рассказали, что есть пострадавшие.