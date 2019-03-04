Одному из осужденных создали комфортные условия в колонии строго режима в Приморье

Posted 4 марта 2019, 07:29
Published 4 марта 2019, 07:29
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В прокуратуре Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что прокуратурой Партизанского района края вынесено обвинительное заключение в отношении одного из бывших сотрудников ГУФСИН России по Приморскому краю, которого подозревают в получении взятки. По предварительной информации, ранее мужчина исполнял обязанности начальника отдела по воспитательной работе с осужденными колонии строгого режима. В период с сентября 2017 года по май прошлого года от родственников одного из осужденных он получил взятку в размере свыше 77 тысяч рублей за создание комфортных условий одному из осужденных. В частности, осужденному разрешалось беспрепятственно пользоваться мобильным телефоном.
Нарушение было пресечено. А в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере. Уголовное дело передано в Партизанский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудник полиции получал зарплату за то, что «отсутствовал на рабочем месте». К ответственности привлекли бывшего старшего инспектора отдела административной практики УГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Советский районный суд Владивостока ей вынес приговор в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы без права в этот период занимать какую-либо должность в правоохранительных органах.