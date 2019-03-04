Одному из осужденных создали комфортные условия в колонии строго режима в Приморье

В прокуратуре Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что прокуратурой Партизанского района края вынесено обвинительное заключение в отношении одного из бывших сотрудников ГУФСИН России по Приморскому краю, которого подозревают в получении взятки. По предварительной информации, ранее мужчина исполнял обязанности начальника отдела по воспитательной работе с осужденными колонии строгого режима. В период с сентября 2017 года по май прошлого года от родственников одного из осужденных он получил взятку в размере свыше 77 тысяч рублей за создание комфортных условий одному из осужденных. В частности, осужденному разрешалось беспрепятственно пользоваться мобильным телефоном.