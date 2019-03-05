Водитель элитной иномарки пытался уйти от погони, но затормозил в «Волгу»

Posted 5 марта 2019, 09:11
Published 5 марта 2019, 09:11
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Дорожно-транспортное происшествие удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения. Сюжет с подробностями аварии опубликовали на YouTube-канале Astakada. На кадрах видно, как на кольце в районе Первой речки автомобиль полицейских гнался за иномаркой премиум-класса Infiniti FХ50. Почти завершив манёвр, водитель с управлением не справился, на приличной скорости ударился об леера и затормозил в припаркованную на обочине отечественную «Волгу».
После столкновения водитель дорогого авто покинул машину и побежал в сторону проспекта Острякова. За ним сразу же последовал сотрудник полиции. Через некоторое время на место аварии прибыло несколько экипажей ДПС.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в районе улицы Фадеева в столице Дальнего Востока произошло ДТП с участием ещё одного элитного автомобиля марки Lexus, который практически полностью перекрыл движение на данном участке дороги. Очевидцы поясняют, что водитель не справился с управлением транспортного средства, из-за чего автомобиль и перевернулся на проезжей части. Момент аварии попал на видео.