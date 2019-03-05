Водитель элитной иномарки пытался уйти от погони, но затормозил в «Волгу»

Дорожно-транспортное происшествие удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения. Сюжет с подробностями аварии опубликовали на YouTube-канале Astakada. На кадрах видно, как на кольце в районе Первой речки автомобиль полицейских гнался за иномаркой премиум-класса Infiniti FХ50. Почти завершив манёвр, водитель с управлением не справился, на приличной скорости ударился об леера и затормозил в припаркованную на обочине отечественную «Волгу».