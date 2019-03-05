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Posted 5 марта 2019, 09:11

Published 5 марта 2019, 09:11

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Водитель элитной иномарки пытался уйти от погони, но затормозил в «Волгу»

Водитель элитной иномарки пытался уйти от погони, но затормозил в «Волгу»

5 марта 2019, 09:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Погоня ГИБДД
Погоня от полиции закончилась для автомобиля марки Infiniti плачевно. Во время манёвра на кольце Первой речки во Владивостоке водитель дорогой машины не справился с управлением и въехал в припаркованную «Волгу», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Дорожно-транспортное происшествие удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения. Сюжет с подробностями аварии опубликовали на YouTube-канале Astakada. На кадрах видно, как на кольце в районе Первой речки автомобиль полицейских гнался за иномаркой премиум-класса Infiniti FХ50. Почти завершив манёвр, водитель с управлением не справился, на приличной скорости ударился об леера и затормозил в припаркованную на обочине отечественную «Волгу».

После столкновения водитель дорогого авто покинул машину и побежал в сторону проспекта Острякова. За ним сразу же последовал сотрудник полиции. Через некоторое время на место аварии прибыло несколько экипажей ДПС.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в районе улицы Фадеева в столице Дальнего Востока произошло ДТП с участием ещё одного элитного автомобиля марки Lexus, который практически полностью перекрыл движение на данном участке дороги. Очевидцы поясняют, что водитель не справился с управлением транспортного средства, из-за чего автомобиль и перевернулся на проезжей части. Момент аварии попал на видео.

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#Новости#Видео#Погоня ГИБДД#Погоня#ДТП
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