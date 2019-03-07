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Posted 7 марта 2019, 06:01

Published 7 марта 2019, 06:01

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

У нас не информационное бюро: в школе Владивостока назревает серьёзный скандал

У нас не информационное бюро: в школе Владивостока назревает серьёзный скандал

7 марта 2019, 06:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Школьники
В школе в столице Дальнего Востока назревает скандал. Родители рассказали об ученике второго класса в школе №78, который, по их словам, опасен для других школьников. На днях он «исколол» ручкой шею одного из воспитанников общеобразовательного учреждения. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальной сети Instagram в паблике dpscontrol_125rus один из подписчиков рассказал историю, произошедшую в школе №78 в столице Дальнего Востока. По его словам, ученик 4-го класса случайно задел школьника из 2-го класса. В ответ мальчик накинулся на своего «обидчика» и исколол ручкой его шею. Всё это произошло на глазах мамы ученика 2-го класса, которая потом якобы ответила, что четвероклассник сам во всём виноват.

Родители в социальных сетях пояснили, что ученик 2-го класса социально опасен для других детей. Он постоянно пытается обидеть кого-то, оскорбить. По словам родителей, были и случаи, когда мальчик «бил стульями, пытался тыкать ручкой в глаза».

«Мы писали заявления, жаловались, но никто не реагирует. Его всего лишь перевели в параллельный класс. Но там всё началось сначала. Учителя, социальные работники бездействуют. Ничего не делают, а всего лишь предлагают обходить его стороной, хоть этому мелкому «бандиту» повод для нападения не нужен», – рассказал один из родителей в социальных сетях.

Корреспондент агентства связался с представителями школы. На телефонный звонок ответила секретарь (как она представилась сама – Прим. ред.). В разговоре с корреспондентом агентства она не подтвердила информацию, но и не опровергла её. Кстати, в школе пояснили, что «у них сокращённый день, а им звонят через каждые 15 минут».

«Вообще-то у нас сегодня сокращённый день. Мы работаем в одну смену. У нас пока есть только дежурный администратор. Я сейчас её искать не пойду. Я что, должна как справочное бюро работать? Есть вещи, которые я должна знать, а есть те, которые я знать не обязана. Эти ваши звонки идут через каждые 15 минут. Эти родители должны, сначала, прийти и разжаловаться директору», – сообщила секретарь школы №78.

На слова корреспондента о том, что руководство школы, по словам родителей, бездействует, секретарь ответила следующее:

«Это неправда, что школа бездействует. Нет, ситуацией не владею».

Родители в социальных сетях указали на то, что эта история напоминает скандал, который произошёл в образцовой школе в приморском городе Большой Камень, где 12-летний мальчик также «не даёт покоя школьникам».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, родитель в Большом Камне решили при помощи самосуда решить вопрос с 12-летним школьником. На глазах у всей школы один из родителей окунул мальчика с головой в унитаз. Теперь инцидентом занимается Следственный комитет России по Приморскому краю, который возбудил уже два уголовных дела за побои и халатность.

Изначально отца одного из учеников задержали. Однако в дальнейшем, по решению суда, его отпустили. За ненадлежащее исполнение своих полномочий отстранили от работы директора и учителя большекаменской школы.

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