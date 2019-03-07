У нас не информационное бюро: в школе Владивостока назревает серьёзный скандал

«Вообще-то у нас сегодня сокращённый день. Мы работаем в одну смену. У нас пока есть только дежурный администратор. Я сейчас её искать не пойду. Я что, должна как справочное бюро работать? Есть вещи, которые я должна знать, а есть те, которые я знать не обязана. Эти ваши звонки идут через каждые 15 минут. Эти родители должны, сначала, прийти и разжаловаться директору», – сообщила секретарь школы №78.