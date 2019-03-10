Массовая драка возле стадиона произошла во Владивостоке

Очевидцы, которые в этот момент находились в районе стадиона «Динамо» пояснили, что массовое столкновение произошло между двумя группами людей. В каждой из них, по их словам, находилось около 20 человек. В какой –то момент после встречи между двумя группами образовалась конфликтная ситуация, после чего и произошла массовая драка.