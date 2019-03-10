Массовая драка возле стадиона произошла во Владивостоке

Posted 10 марта 2019, 06:49
Published 10 марта 2019, 06:49
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Очевидцы, которые в этот момент находились в районе стадиона «Динамо» пояснили, что массовое столкновение произошло между двумя группами людей. В каждой из них, по их словам, находилось около 20 человек. В какой –то момент после встречи между двумя группами образовалась конфликтная ситуация, после чего и произошла массовая драка.
К нарушителям прибыли сотрудники полиции, которые на месте происшествия пытались выяснить причины конфликтной ситуации. По словам очевидцев, присутствовавших на месте происшествия, некоторых участников столкновения ещё до приезда сотрудников правоохранительных органов, «столкнули» с ног. При этом сотрудникам полиции сразу не удалось успокоить нарушителей. По словам очевидцев, им даже пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух.
По информации очевидцев, некоторые участники драки задержаны. Теперь в причинах и во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудника компетентных ведомств. Оперативно получить комментарий представителей УМВД России по Приморскому краю не удалось.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что неизвестные избили приморца в районе улицы Аврорская в столице Дальнего Востока. Случаем заинтересовались сотрудники полиции, которые теперь выясняют все обстоятельства произошедшего.