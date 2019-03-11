Драка возле «Динамо» во Владивостоке приведёт участников в суд

Корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали о том, что в отдел полиции поступило сообщение о том, что в районе стадиона «Динамо» произошла драка. Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на место происшествия для того, чтобы узнать все обстоятельства инцидента. В итоге, трёх жителей столицы Дальнего Востока задержали. Теперь им придётся ответить за драку в суде.