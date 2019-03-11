Драка возле «Динамо» во Владивостоке приведёт участников в суд

Posted 10 марта 2019, 23:57
Published 10 марта 2019, 23:57
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали о том, что в отдел полиции поступило сообщение о том, что в районе стадиона «Динамо» произошла драка. Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на место происшествия для того, чтобы узнать все обстоятельства инцидента. В итоге, трёх жителей столицы Дальнего Востока задержали. Теперь им придётся ответить за драку в суде.
В отношении 31-летнего, 21-летнего и 19-летнего жителей краевого центра составлен протокол об административных правонарушениях за мелкое хулиганство. Пока неизвестно, есть ли среди участников конфликта пострадавшие. Никаких заявлений по этому поводу не поступало.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что корреспонденту агентства о прошедшей драке рассказали очевидцы. Они отметили, что две группы людей, в каждой из которых находилось примерно по 20 человек, вступили в конфликт. В итоге, от разговора участники, возможно, перешли к делу и «на кулаках» стали решать вопросы.
К нарушителям приехали сотрудники полиции, которые попытались успокоить участников конфликта. Очевидцы также предположили, что участники драки, скорее всего, пришли на футбольный матч, который состоялся между футбольным клубом из Владивостока «Луч» и СКА-Хабаровск. Кстати, гостям матча удалось одержать победу. Игра закончилась со счётом 0:2.