В Приморье парализован участок федеральной трассы

Posted 12 марта 2019, 02:05
Published 12 марта 2019, 02:05
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
В социальной сети Instagram в паблике dpscontrol_125rus очевидцы рассказали о произошедшем. Так, в районе федеральной трассы между Фокино и Большим Камнем по направлению во Владивосток прямо на проезжей части «разложился» большегруз. Пользователи в социальных сетях сообщили, что у грузового автомобиля оторвался прицеп. Кроме того, участок дороги засыпало скальником.
К счастью, другие транспортные средства в результате ДТП не пострадали. Движение в сторону Владивостока затруднено. В обстоятельствах произошедшего теперь предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что накануне трасса остров Русский – Патрокл также была заблокирована. Там перевернулась боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». В пресс-службе Восточного военного округа корреспонденту агентства пояснили, что в машине находились двое военнослужащих. Они не пострадали.