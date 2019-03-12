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Posted 12 марта 2019, 02:05

Published 12 марта 2019, 02:05

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

В Приморье парализован участок федеральной трассы

В Приморье парализован участок федеральной трассы

12 марта 2019, 02:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
В утреннее время в районе трассы между приморскими городами Фокино и Большой Камень произошло ДТП с участием большегруза. К счастью, другие автомобили не пострадали, однако движение на данном участке дороги затруднено. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальной сети Instagram в паблике dpscontrol_125rus очевидцы рассказали о произошедшем. Так, в районе федеральной трассы между Фокино и Большим Камнем по направлению во Владивосток прямо на проезжей части «разложился» большегруз. Пользователи в социальных сетях сообщили, что у грузового автомобиля оторвался прицеп. Кроме того, участок дороги засыпало скальником.

К счастью, другие транспортные средства в результате ДТП не пострадали. Движение в сторону Владивостока затруднено. В обстоятельствах произошедшего теперь предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что накануне трасса остров Русский – Патрокл также была заблокирована. Там перевернулась боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». В пресс-службе Восточного военного округа корреспонденту агентства пояснили, что в машине находились двое военнослужащих. Они не пострадали.

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#Новости#Владивосток#Фокино#Трасса#Большой Камень#Федеральная трасса#ДТП
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