В Приморье парализован участок федеральной трассы

В социальной сети Instagram в паблике dpscontrol_125rus очевидцы рассказали о произошедшем. Так, в районе федеральной трассы между Фокино и Большим Камнем по направлению во Владивосток прямо на проезжей части «разложился» большегруз. Пользователи в социальных сетях сообщили, что у грузового автомобиля оторвался прицеп. Кроме того, участок дороги засыпало скальником.