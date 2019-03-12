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Posted 12 марта 2019, 08:54

Published 12 марта 2019, 08:54

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Во Владивостоке произошло редкое в этом году погодное явление

12 марта 2019, 08:54
Сюжет
Погода
Жители Владивостока в третий раз за сезон холодов смогли увидеть снег на улицах родного города. Последствия редкого в этом году погодного явления многие поспешили запечатлеть на фотокамеру, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Прошедшая зима 2019 года обделила жителей столицы Дальнего Востока снежными осадками. Тем не менее, по традиции снег всё же напомнил о своём существовании весной. Во Владивостоке осадки начались сегодня, 12 марта, чуть позже полудня и закончились через пару часов. К текущему часу почти всё белоснежное полотно благодаря положительной температуре воздуха растаяло.

Многие приморцы, кстати, были рады увидеть зимний пейзаж из окна. Редкие моменты жители региона поймали в объективы своих фотокамер.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», синоптики изначально предсказывали, что снег продлится 7-10 часов. В краевой столице осадков выпадет меньше, чем предполагалось ранее — не более двух миллиметров. Сохранится вероятность образования гололедицы. При этом температурный фон максимум составит +1… +4 градуса.

Метеорологи также уточнили, что не объявляли штормовое предупреждение, о котором владивостокцев за день до этого оповестили представители мэрии Владивостока.

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