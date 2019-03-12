Во Владивостоке произошло редкое в этом году погодное явление

Posted 12 марта 2019, 08:54
Published 12 марта 2019, 08:54
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Прошедшая зима 2019 года обделила жителей столицы Дальнего Востока снежными осадками. Тем не менее, по традиции снег всё же напомнил о своём существовании весной. Во Владивостоке осадки начались сегодня, 12 марта, чуть позже полудня и закончились через пару часов. К текущему часу почти всё белоснежное полотно благодаря положительной температуре воздуха растаяло.
Многие приморцы, кстати, были рады увидеть зимний пейзаж из окна. Редкие моменты жители региона поймали в объективы своих фотокамер.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», синоптики изначально предсказывали, что снег продлится 7-10 часов. В краевой столице осадков выпадет меньше, чем предполагалось ранее — не более двух миллиметров. Сохранится вероятность образования гололедицы. При этом температурный фон максимум составит +1… +4 градуса.
Метеорологи также уточнили, что не объявляли штормовое предупреждение, о котором владивостокцев за день до этого оповестили представители мэрии Владивостока.