Во Владивостоке произошло редкое в этом году погодное явление

Прошедшая зима 2019 года обделила жителей столицы Дальнего Востока снежными осадками. Тем не менее, по традиции снег всё же напомнил о своём существовании весной. Во Владивостоке осадки начались сегодня, 12 марта, чуть позже полудня и закончились через пару часов. К текущему часу почти всё белоснежное полотно благодаря положительной температуре воздуха растаяло.