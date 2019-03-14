Два миллиарда авансом: самые необычные судебные тяжбы минувшего февраля в Приморье

Posted 14 марта 2019, 08:31
Published 14 марта 2019, 08:31
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Тихо сам с собой
Компания «Дальист» подала в суд сама на себя, чтобы признать себя банкротом. В данном разбирательстве «Дальист» одновременно является и истцом и ответчиком, удивительно, что она не записана в этом судебном деле ещё и как третье лицо. Суд оставил без движения заявление компании о признании себя банкротом. Подобное дело рассматривалось и в прошлом месяце, тогда РИА «Восток-Медиа» сообщало, что компания «Дальнереченское водоотведение» (ИНН 2540191836) подала в суд исковое заявление на компанию «Дальнереченское водоотведение». Заявитель требует признать ликвидируемого должника банкротом. Сумма иска составила 34 634 964 рублей.
Рекордная сумма
В этом месяце в суд обратилась компания ООО «Ремонтностроительная компания КФК» (ИНН 2540048956) с требованием взыскать с казенного предприятия «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» (ИНН 2540139530) сумму размером 290 215 608 рублей 05 копеек.
Представители краевого предприятия контратаковали коммерческую фирму и подали встречный иск о взыскании не отработанного аванса в размере 2 383 128 685 рублей 15 копеек.
Наука против
Продолжается судебное разбирательство между администрацией города и компанией ООО «Стройзаказ» за разрешение строительства многоэтажного дома на «земле науки». Причиной спора стало место под строительство у одного из институтов ДВО РАН. Строитель хочет построить на ней многоэтажный дом. Учёные протестуют против этого, митингуют, пишут открытые письма и ищут покровительства у администрации города Владивостока.
Напомним, ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало подробности этого конфликта и мнение всех его участников - научных сотрудников, директора компании, намеревающегося построить жилой дом рядом с одним из корпусов ДВО РАН и администрации города Владивостока.
Кроме того, в арбитражный суд Приморского края обратилось общество с ограниченной ответственностью «Владивостокское ремонтностроительное управление №1» с иском к ФГБУ «Дальневосточное отделение Российской академии наук» о взыскании 24 819 460 рублей 31 копейки, однако исковое заявление было возвращено назад.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о самых громких судебных делах минувшего января и самых невероятных разбирательствах 2018 года.