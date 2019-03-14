Два миллиарда авансом: самые необычные судебные тяжбы минувшего февраля в Приморье

Компания «Дальист» подала в суд сама на себя, чтобы признать себя банкротом. В данном разбирательстве «Дальист» одновременно является и истцом и ответчиком, удивительно, что она не записана в этом судебном деле ещё и как третье лицо. Суд оставил без движения заявление компании о признании себя банкротом. Подобное дело рассматривалось и в прошлом месяце, тогда РИА «Восток-Медиа» сообщало, что компания «Дальнереченское водоотведение» (ИНН 2540191836) подала в суд исковое заявление на компанию «Дальнереченское водоотведение». Заявитель требует признать ликвидируемого должника банкротом. Сумма иска составила 34 634 964 рублей.