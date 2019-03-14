vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта 2019, 08:31

Published 14 марта 2019, 08:31

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Два миллиарда авансом: самые необычные судебные тяжбы минувшего февраля в Приморье

Два миллиарда авансом: самые необычные судебные тяжбы минувшего февраля в Приморье

14 марта 2019, 08:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В феврале 2019 года произошли некоторые судебные прецеденты, которые пресса обошла стороной. О самых громких и необычных судебных разбирательствах месяца – в обзоре РИА «Восток-Медиа».

Тихо сам с собой

Компания «Дальист» подала в суд сама на себя, чтобы признать себя банкротом. В данном разбирательстве «Дальист» одновременно является и истцом и ответчиком, удивительно, что она не записана в этом судебном деле ещё и как третье лицо. Суд оставил без движения заявление компании о признании себя банкротом. Подобное дело рассматривалось и в прошлом месяце, тогда РИА «Восток-Медиа» сообщало, что компания «Дальнереченское водоотведение» (ИНН 2540191836) подала в суд исковое заявление на компанию «Дальнереченское водоотведение». Заявитель требует признать ликвидируемого должника банкротом. Сумма иска составила 34 634 964 рублей.

Рекордная сумма

В этом месяце в суд обратилась компания ООО «Ремонтностроительная компания КФК» (ИНН 2540048956) с требованием взыскать с казенного предприятия «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» (ИНН 2540139530) сумму размером 290 215 608 рублей 05 копеек.

Представители краевого предприятия контратаковали коммерческую фирму и подали встречный иск о взыскании не отработанного аванса в размере 2 383 128 685 рублей 15 копеек.

Наука против

Продолжается судебное разбирательство между администрацией города и компанией ООО «Стройзаказ» за разрешение строительства многоэтажного дома на «земле науки». Причиной спора стало место под строительство у одного из институтов ДВО РАН. Строитель хочет построить на ней многоэтажный дом. Учёные протестуют против этого, митингуют, пишут открытые письма и ищут покровительства у администрации города Владивостока.

Напомним, ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало подробности этого конфликта и мнение всех его участников - научных сотрудников, директора компании, намеревающегося построить жилой дом рядом с одним из корпусов ДВО РАН и администрации города Владивостока.

Кроме того, в арбитражный суд Приморского края обратилось общество с ограниченной ответственностью «Владивостокское ремонтностроительное управление №1» с иском к ФГБУ «Дальневосточное отделение Российской академии наук» о взыскании 24 819 460 рублей 31 копейки, однако исковое заявление было возвращено назад.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о самых громких судебных делах минувшего января и самых невероятных разбирательствах 2018 года.

Материалы по теме
Супермаркет против бомжа: самые громкие судебные разбирательства 2018 года Сам против себя: самые необычные судебные тяжбы минувшего января в ПриморьеПриморский застройщик «кошмарит» учёных с молчаливого согласия мэрии Владивостока
#Новости#Общество#Мэрия#Земельные участки#ДВО РАН
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика